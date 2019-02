Nyaralóhajók érkeznek a Tisza-tóra

A most megérkezett jármű a legnagyobb azok közül, amelyek Magyarországon működni fognak: 8 személyes, 4 hálókabinos – mondta Révész Máriusz, hozzátéve: két fürdőszoba, egy konyha és étkező is található benne. A kabinból és a hajó tetejéről is kormányozható.

A kormánybiztos kiemelte: a nyaralóhajózást először a Tisza-tó, Felső-Tisza és a Bodrog környékén vezetik be. Révész Máriusz elismerte: bár gyönyörű a természeti környezet és rengeteg kulturális emlék is található a térségben, mégis aggódtak azon, hogy a gyönyörű francia és holland vidékekkel mennyire lesz versenyképes az ország. A hajós cég azonban megnyugtatta a magyar felet, hogy

ilyen szép, érintetlen környezetben kevés helyen lehet hajózni Európában

– tette hozzá.

A hajóépítő cég – Constructions Nautiques Nicol’s Yacht – ráadásul nem csak a gyártást vállalta, a magyar helyszín ugyanis bekerül majd a vállalat katalógusába és a jegyvásárlási rendszerébe.

Az idei csupán próbaév lesz, hiszen a kikötőkkel kapcsolatos beruházások akadályokba ütköztek: a múlt héten a MAHART Zrt. érvénytelennek nyilvánította az ezzel kapcsolatos közbeszerzést, hiszen a tervezettnél lényegesen magasabb árajánlatok érkeztek be – tájékoztatott Révész Máriusz, hozzátéve: így feladatokra bontva 5 közbeszerzést írnak majd ki. Május végére 10 hajó érkezik hazánkba, a kikötők azonban csak részlegesen lesznek kész – hangsúlyozta a kormánybiztos.

Révész Máriusz bízik benne, hogy jövő évben már birtokba vehetik a turisták a nyaralóhajókat. Az idei évben 10, 2020 tavaszán még egyszer ennyi jármű érkezik majd hazánkba. A teljes beruházás 4,5 milliárd forintba kerül, melynek csupán kisebbik része a hajók beszerzése, az összeg nagyobbik fele az infrastruktúra kiépítésére megy majd.

