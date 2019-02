A pénzügyi együttműködést tartja a magyar-kínai kapcsolatok egyik leggyorsabb ütemben fejlődő területének a pénzügyminiszter - a nap hírei

A pénzügyi együttműködés a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok egyik leggyorsabb ütemben fejlődő területe - emelte ki a pénzügyminiszter a Bank of China alelnökével folytatott megbeszélésén. Varga Mihály hangsúlyozta: a kínai vállalatok számára Magyarország továbbra is jó befektetési célpont, az eddigi beruházások értéke meghaladja a 4 milliárd dollárt. A Bank of China Budapesten hozta létre regionális, illetve a közép-kelet-európai központját is.

Tájékoztató akciót indít a bevándorlást ösztönzőnek nevezett brüsszeli tervekről a kormány. A kormányszóvivő kifejtette: a kampány a napokban indul, és az eddigiekhez hasonló elemekből áll majd. Hollik István szerint az akcióra azért van szükség, mert Brüsszelben erőltetik a betelepítési kvótát, az a céljuk, hogy gyengítsék a tagországok határvédelmi jogait, a pénzzel feltöltött migránskártyán túl migránsvízumot is be akarnak vezetni.

Felavatta a köztársasági elnök a Nemzeti Táncszínház új épületét a fővárosi Millenáris parkban a Budapest Táncfesztivál nyitógáláján. Áder János azt mondta: az intézmény küldetése, hogy olyan hely legyen, ahol a kultúrát alkotják, formálják, éltetik. Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a Millenáris Teátrum épületét alakították át a nemzeti táncszínház igényei szerint. A zárt körű nyitógála után a nagyközönség először szombaton veheti birtokba a Nemzeti Táncszínház új épületét.

Októberben elkezdődik a Lánchíd és környékének rekonstrukciója - tudta meg a Budapesti Közlekedési Központtól az InfoRádió. Az már tavaly eldőlt, hogy az állam 7 milliárd forintot ad beruházásra, amellyel másfél év alatt végezni kell. A Lánchíd és környékének felújítása két ütemre bontható: az elsőben a híd és a 2-es villamos alagútja, valamint a felszíni környezet rekonstrukcióját végzik el. A második ütemben a Váralagutat és a Clark Ádám teret újítják majd fel. A BKK közölte, hogy idén további híd- és útfelújításokra, közterületek és kerékpárutak megújítására, valamint a P+R parkoló-hálózat bővítésére lehet számítani.

A fővárosban megkezdődik a Nyugati és a Keleti pályaudvaron a kereskedelmi szolgáltatások fejlesztése, amelynek része a koncepcióba nem illő pavilonok elbontása. A vasúttársaság közleménye szerint első lépésként felmondták a Nyugati pályaudvari aluljáró bérleti szerződéseit, és elkezdték a folyosó rendbehozatalát. A Keleti pályaudvaron is felmondták az állomás látképét romboló vagy nem megfelelő színvonalú szolgáltatásokat nyújtó boltok bérleti szerződését. A Keletiben a későbbiekben kialakítanak majd egy utas-centrumot.

Lakhatásra, sétálóutcák létesítésére, zöldítésre és a pesti alsó rakpart autómentesítésére szánnának több forrást a budapestiek - számolt be az LMP online szavazásának eredményeiről a párt fővárosi képviselője. Gál József elmondta: február 20-án tárgyalja Budapest idei költségvetését a Fővárosi Közgyűlés. Az LMP 15 milliárd forint átcsoportosítására tesz javaslatot, amelyből 10 milliárd forintot bérlakásépítésre szánnának, a további 5 milliárd pedig a pesti alsó rakpart autómentesítésére, a levegőszennyezettség elleni akcióterv elkészítésére és a belvárosi sétálóutca kiépítésére jutna.

Saját 7 pontos családtámogatási csomagot nyújt be a parlamentnek a Párbeszéd. A párt frakcióvezetője ezt azzal indokolta, hogy a miniszterelnök által múlt héten bejelentett intézkedések nem képesek javítani a demográfiai helyzeten, mert a legtehetősebbeket támogatják. Szabó Tímea elmondta, hogy Párbeszéd egyebek mellett duplájára emelné a családi pótlékot, több mint kétszeresére a gyest, a nettó minimálbért pedig 150 ezer forintra növelné.

A Büntetés-végrehajtás szerint nem hibázott az a biztonsági felügyelő, akitől elvette fegyverét az általa kísért rab a Fővárosi Törvényszéken. A bíróság tájékoztatása szerint a garázdaság és rongálás miatt 1 év 1 hónap börtönre ítélt férfi az ítélethirdetés után dulakodni kezdett a büntetés-végrehajtási őrrel. Megszerezte az őr fegyverét és lábbilinccsel a lábán kimenekült a tárgyalóteremből. A fegyverrel megállásra kényszerített egy autót, és a sofőrrel együtt elhajtott. A férfi tűzharcba keveredett a rendőrökkel, ezután elfogták. Súlyos, életveszélyes állapotban került kórházba, ahol állapotát stabilizálták, az intenzív osztályon ápolják.

Rendkívüli állapotot hirdet ki az amerikai elnök, hogy a kongresszus megkerülésével előteremthesse a mexikói határra ígért fal megépítéséhez szükséges pénzt. A demokrata párt vezetése bírósági úton támadja meg a döntést. Donald Trump a bejelentés előtt aláírta a kormány finanszírozásáról szóló és a kongresszus által megszavazott törvényt, így véglegesen elkerülhetővé vált az újabb részleges kormányzati leállás. A törvény nem tartalmazza a Donald Trump által kért 5,7 milliárd dollárt a déli határon építendő falra, de tartalmaz egy 1,3 milliárdos összeget a határbiztonság fokozására.

Az együttműködési lehetőség mellett kihívás elé is állítja az észak-atlanti szövetséget Kína felemelkedése - mondta a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg a müncheni biztonságpolitikai konferencián hangsúlyozta, hogy a kalózok ellen Szomália partjainál folytatott küzdelem ügyében volt is már példa az együttműködésre, és a NATO fegyveres erői rendszeres kapcsolatban állnak a kínai fegyveres erőkkel. Felhívta a figyelmet ugyanakkor a biztonsági aggodalmakra az ötödik generációs mobil távközlési hálózatok területén a kínai terjeszkedés miatt.