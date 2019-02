Végre kiderült, mikor kezdődik a Lánchíd és a Váralagút felújítása

Várhatóan októberben kezdődik a Lánchíd régóta tervezett felújítása – tudta meg az InfoRádió. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, hogy a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és a Váralagút rekonstrukciójának első szakasza várhatóan idén októberben indul.

A Tarlós István főpolgámester által halaszthatatlannak minősített felújítás jó ideje húzódik, sokáig az volt az elképzelés, hogy a Lánchíd és a Váralagút átépítését időben eltolva végzik el, de a kormány hétmilliárd forint adott a beruházásra, viszont cserébe elvárja, hogy 18 hónap alatt el kell végezni a teljes projektet.

A Lánchíd és környékének felújítása két ütemre bontható: az elsőben a híd és a 2-es villamos alagútja, valamint a felszíni környezet a rekonstrukcióját végzik el. A második ütemben a Váralagutat és a Clark Ádám teret újítják majd fel. A beruházás részeként szélesítik a járdát. Több lesz a zöldfelület a Clark Ádám téren és a Széchenyi téren, a Vigadó téren pedig az alsó rakpart felett közvetlen gyalogos összeköttetést alakítanak ki a part és a Vigadó téri villamosmegálló között.

A BKK arról is tájékoztatott, hogy további hídfelújításokra lehet számítani: így a többi között a Flórián téri felüljáró korszerűsítéséről szóló közbeszerzési eljárás is folyamatban van, a munka várhatóan tavasszal kezdődik, és jövőre fejeződik be. A Csömöri út és a Drégelyvár utca találkozásánál a vasúti vágány feletti közúti híd felújítása várhatóan idén nyáron kezdődik, és jövőre ér véget.

Nyitókép: Pixabay.com