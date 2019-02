Hazafias nevelés: itt az iskolai oktatás és az új intézményhálózat terve

Simicskó István kormánybiztos a Honvédelmi Sportközpontok kialakításának ütemezéséről és a NAT-ba illeszkedő, felmenő rendszerű nevelési rendszer kidolgozásáról számolt be a Magyar Nemzetnek.

A hazafias nevelés kialakítására létrehozott tárcaközi szakértői munkacsoport jelenleg stratégiát alkot, hogyan lehet a hazafias nevelést oktatás-módszertanilag kialakítani, igazodva a készülő új NAT-hoz. A politikus szerint

A korábbi honvédelmi miniszter elmondta: általános iskolában elsősorban a történelem tantárgyon, a nép- és honismeret-, illetve az osztályfőnöki órákon hívnák fel a gyerekek figyelmét nemzeti értékeinkre.

Érettségi tantárgy, választható téma

A középiskolában honvédelmi alapismereteket is oktatnak, ebből érettségizni is lehet. Ehhez már elkészült a megfelelő tankönyv és munkafüzet is.

A felsőoktatásban, felmenő rendszerben, önkéntesként katonai ismereteket is elsajátíthatnak a fiatalok, az ehhez szükséges jegyzetek elkészítésére a kormánybiztos felkérte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet - mondta Simicskó István.