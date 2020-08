Simicskó István: töredezik az európai talapzat

Simicskó István kifejtette, a hazafias és honvédelmi nevelés stratégiája egy szakértői munkacsoport bevonásával elkészült, ennek köszönhetően pedig egy 175 oldalas anyagot tudtak a miniszterelnök asztalára letenni. A dokumentum tartalmaz egy cselekvési tervet, ami konkretizálja a feladatokat, többek között az iskolai oktatásban szükséges elemeket, illetve egyéb más külső hatásokat és folyamatokat megnevezve – fogalmazott a kormánybiztos.

Megjegyezte, manapság a gyermekek nagyon aktívak, sok esetben hiperaktívak, így nagyon nehéz megtartani a figyelmüket, vagyis

az alfanemzedék tagjai kétséges, hogy végignéznek, kiolvasnak egy Egri csillagokat, ellenben egy 10 perces animációs kisfilmmel le lehet őket kötni,

amennyiben az jól van elkészítve – magyarázta. Emiatt fontosnak nevezte, hogy ilyeneket eszközöket és módszereket is tartalmazzon az elkészült anyag.

Simicskó István hozzátette, az említetten túl

a sport lehet az egyik legjobb nevelési eszköz, amelyen keresztül kiválóan meg lehet szólítani a fiatalok

– nem véletlenül kapott nagyobb hangsúlyt a mindennapi testnevelés, ahogyan elengedhetetlen lépésnek nevezte a Honvédelmi Sportszövetség létrehozását is.

„Ha ezek felépülnek egy megyei, sőt, járási hálózatot alkotva, akkor a fiatalok számára lehetőség nyílik arra, hogy a sportlövészeten és küzdő-, vagy a technikai sportok elsajátításán keresztül kötődjenek a haza védelmének szélesebb össznemzeti ügyéhez” – fogalmazott a frakcióvezető, megjegyezve, hogy nem feltétlenül kell katonáknak lenniük, de mégis, ezeken keresztül olyan többletkompetenciák alakulhatnak ki a fiatalok szívében, eszében és fizikai képességében is, hogy ezzel

eredményesebben tudják védelmezni a hazát.

Ugyanis nagyon sok veszély leselkedik manapság a fiatalokra – folytatta. Önmagában már a globalizáció is hatalmas kihívás valamennyi nemzet számra, az, hogy a lokális vagy nemzeti értékek hogyan tudnak megmaradni egy homogenizációs folyamat közepette. Ez egy nagy kérdés, talán a korunk legnagyobb kihívása – ismételte meg a kisebbik kormányzópárt politikusa.

Kettéválhat a KDNP és a Fidesz sorsa az európai politikában

Simicskó Istán a KDNP néppárti viszonyáról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. A politikus megerősítette, bármi is történik a Fidesszel, a KDNP azt a döntést hozta, hogy nem távozik az Európai Néppártból. És bár bizakodó a tekintetben, hogy a nagyobbik kormányzópárt helyzete rendeződik, az viszont biztos, hogy itthon együtt dolgoznak a továbbiakban is, ahogyan az európai színtéren is ez várható – fogalmazott, rámutatva, hogy a sikerük zálogát jelentő Fidesz–KDNP-szövetség révén mindenhol többek, mint külön-külön.

Hozzátette: az Európai Néppárt családja a legerősebb politikai formáció, Európa jövőjét meghatározó tényező, emiatt fontosnak érzi, hogy a KDNP ott legyen a döntések meghozatalakor, és legyen beszólása Európa jövőjét illetően. A politikus szerint ugyanis többletet tudnak hozni a kontinens számra, látva azt, hogy

a mai Európa bizonyos értelemben válságban van, elsősorban lelki értelemben.

A gazdasági értelemben vett válsággal kapcsolatban hozzátette: a közelmúltban elfogadott mentőcsomagnak köszönhetően az Európai Unió megerősödve lehet túl a gondokon. Simicskó István ugyanakkor arra is emlékeztetett: a hitelre elsősorban nem Magyarországnak, hanem azon tagállamoknak volt szükségük, amelyek rosszul kezelték a járványt. De a 750 milliárd eurós alap biztos, hogy sokat fog segíteni, ha helyesen használják fel az országok a forrásokat – ismételte meg.

A politikus kiemelte: olyan forrásokról van szó, amelyeket a magyar kormány is ajánlott, egyben a magyar költségvetésben is megjelennek: azok az elvek, amelyek

a gazdasági növekedés beindítását és védelmét, valamint a munkahelyek megőrzését és a családok megóvását célozza

– sorolta a „kulcsfontosságú” területeket, megismételve: ha mindezekkel él az Európai Unió is, megerősödhet, de emellett jó lenne, ha az értékrendjében is megerősödne, és ismét lenne egyfajta „spirituális töltete, ami – akár tetszik, akár nem –, nem más, mint a kereszténység”.

Mint fogalmazott, minden civilizáció vallási talapzaton jött létre az emberiség ismert történetében, ebbe illeszkedően az európai a kereszténység értékein keresztül. „Ha ez a talapzat töredezik, akkor bizony a felépítmény is bajba kerülhet” – vélekedett.

Simicskó István szerint pedig a kereszténydemokrácia politikai küldetése épp az lenne, hogy az említett „örök érvényű” értékeket felmutassa, hiszen, mint magyarázta: ha az egyén lelke rendben van, akkor kellő kreativitással és életcélokkal komoly tevékenységet hajthat végre, és komoly jövőt vázolhat fel maga számra. Máskülönben, ha a lelke megtörik, a betegségek is előjönnek, ezért össztársadalmi,

európai értelemben is szükségnek tartaná a kereszténydemokrácia megerősödését, amiben a KDNP továbbra is komoly szerepet kíván játszani.

A politikus nem értett egyet azzal, hogy ellentmondás lenne e tekintetben a Fidesszel, amely szerint az Európai Néppárt nem feltétlenül halad jó irányba, inkább egyfajta munkamegosztást vél felfedezni. Ezért megismételte, amíg csak lehet, addig részeseiknek kell maradniuk a Néppártnak, és hangoztatniuk kell a véleményüket, mert, ha nem lennének ott, az egy sajátos helyzetet teremtene.

