Nem örülnek a plusz feladatnak a szegedi autósiskolák

A szegedi autósiskoláknak januártól kötelező begyűjteniük a tanuló vezetők legalább alapfokú végzettségét igazoló bizonyítványait, és azokat bemutatni a közlekedési hatóságnak - írja a delmagyar.hu. Az erről szóló utasítást december elején e-mailben kapták meg az autósiskolák a megyei kormányhivatal gépjárművezetői vizsgabizottságának osztályvezetőjétől, Márta Jánostól.

A tájékoztató lényege, hogy a tanuló vizsgára bocsátásának feltételeit a közlekedési hatóság ellenőrzi, köztük az alapfokú iskolai végzettség meglétét. Januártól az autósiskolák csatolt fénymásolata mellett be kell nyújtani az eredeti bizonyítványokat is. Korábban elég volt az általuk igazolt fénymásolat is. Most szállítják, tárolják, őrzik a dokumentumokat. A kormányhivatal szerint a pluszfeladat az ügyfelek érdekeit szolgálja. Az egyik autósiskola portálnak nyilatkozó vezetője szerint azonban úgy kellett ez, mint "púp a hátukra".

Nyúzzuk a tanulót, hogy hozza be a bizonyítványát, jegyzőkönyvezzük az átadás- átvételt, kivisszük a közlekedési hatósághoz, sorba állunk, majd megvizsgálják, hogy igazi-e - sorolta a lapnak a szakember. Hozzátette, 700–800 tanulójuk van egy évben, és ki tudja, meddig kell tárolniuk az eredeti bizonyítványokat. Náluk az egészségügyi alkalmassági iratokkal is tele lenne a padlás, ha ezeket időnként nem selejteznék.

A megyei kormányhivatal ugyanakkor azt a tájékoztatást adta a lapnak, hogy az eddigi gyakorlaton azért kellett változtatni, mert több tanuló is hamis iratokkal szerezte meg a vezetői engedélyét, ezért Csongrád megyében is kellett vizsgát törölni. Hozzátették, a végzettség igazolására jó a közjegyző által hitelesített másolat is.

