A Walter Gropius német építész által Weimarban létrehozott Állami Bauhaus iskola alapításának 2019-ben van a 100. évfordulója. Idén száz éves tehát a Bauhaus, a német művészeti irányzat évfordulójának tiszteletére a Budapest100 épületünnep központi témája is ez lesz.

A Bauhaus több tanára és diákja is magyar volt - tanulmányépületeik és tárgyaik a németországi Bauhaus-kiállításokon is láhatók -, az irányzat hatása Budapesten is erős volt.

Erről azok is meggyőződhetnek, akik részt vesznek majd a Budapest100 idei programjain, hiszen ilyen stílusban épült házak várják majd őket. A 2019-es rendezvény potenciális résztvevőjének listája most készült el. A róluk készült térképen első körben 250 olyan épületet tüntettek fel, amely 1919 és 1949 között épült, és valamilyen módon - stílusukban vagy tervezőik által - megjelenik bennük a Bauhaus hatása - írta az Index. A rendezvény szervezőinél jelentkezhetnek azok az érintett házak, amelyek lakói szívesen megnyitnák az épület kapuit az érdeklődő látogatók előtt.

Nyitókép: MTI Fotó: Beliczay László