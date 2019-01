Kiköltöztetik a rabokat a kalocsai börtönből

A büntetés-­végrehajtási szervezet férőhelybővítési programja keretében egy 470 fő befogadására alkalmas börtön létesül Kiskunhalason. A korábban menekültügyi őrzött befogadó központként működő, mintegy 24 hektáron elterülő, üresen álló egykori honvédségi tüzérlaktanyát alakították át börtönné - írja a baon.hu.

Az építkezési munkálatokban százötven elítélt is részt vett. Az 1,7 milliárd forintból kialakított új intézmény neve Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet lesz, amely az európai börtönnormáknak is megfelel. A zárkákban lesz hideg-meleg víz, a zárkatértől elkülönített illemhely, valamint az objektumban sétálóudvart is építettek. A börtönt úgy alakították ki, hogy az elítéltek dolgozni is fognak, szabás-varrási munkát végeznek majd, és az elkészült munkaanyagok raktározására is lesz lehetőség.

Az átalakítási munkálatok január 31-ig befejeződnek, ezt követően kezdődhet majd meg az elítéltek átköltöztetése a kalocsai fegyházból.

