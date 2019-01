Lánczi Tamás az előválasztásról: ezt a komédiát már végignéztük párszor

Komolytalannak és ostoba ötletnek nevezte korábban az InfoRádiónak az ellenzéki előválasztást Lánczi Tamás, a Századvég Alapítvány vezető elemzője, a Figyelő főszerkesztője.

"Ugyanaz a színjáték folyik, csak most éppen előválasztásnak hívják.

De ezt a komédiát már végignéztük párszor: mindenki úgy tesz, mintha nagyon szeretné. Eddig "összefogás tematika" volt, csak valószínűleg ráuntak az ellenzékiek, most már cikinek érzik, ezért valamit ki kellett találni, és jött az "előválasztás tematika". Ez azonban csak az összefogás átkeresztelése, én nem látok benne semmi újdonságot" - vélekedett Lánczi Tamás.

Szerinte

az, hogy a pártok az előválasztás részletein is vitatkoztak, azt mutatta, hogy az előválasztást senki sem szeretné igazán.

"Ha a részleteken kezdenek el vitatkozni, az arról árulkodik, hogy a megállapodási szándék nem őszinte" - fogalmazott az elemző, aki nem hiszi, hogy az ellenzéki pártok végül szívvel beállnak egy jelölt mögé.

"A beállást is lehet félszívvel csinálni, meg őszintén. Láttuk 2014-ben is, amikor elvileg végül is összefogtak a pártok, de aztán úgy fogtak össze, hogy abból véletlenül se kerekedjen ki semmi.

Nem látom azt, hogy bármelyik fél részéről erős szándék lenne arra, hogy a másik jelöltjét támogassa"

- mondta Lánczi Tamás.

Az ellenzéki előválasztás célja egy közös ellenzéki főpolgármester-jelölt kijelölése. Az első fordulónak február 3-án lesz eredménye, míg a második fordulót várhatóan júniusban rendezik. Az önkormányzati választások várhatóan októberben lesznek.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd