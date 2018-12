Új részletek az ellenzéki előválasztásról

Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke elmondta: Puzsér Róbert, az LMP által is támogatott független induló nem vesz részt a januári kiválasztási folyamatban, azonban aláírt egy szándéknyilatkozatot arról, amely biztosítja, hogy június végéig egyetlen, a legesélyesebb jelölt maradjon az ellenéki oldalon.

A részletekről januárban folytatják az egyeztetéseket, ahogy Molnár Zsolt fogalmazott, akár második fordulós választással, akár közvélemény-kutatással is eldőlhet a kérdés.

A szocialisták Horváth Csabát támogatják, de tiszteletben tartják majd az előválasztás eredményét, beállnak a győztes mögé

- hangsúlyozta.

A DK és a Párbeszéd hivatalosan még nem állított jelöltet.

Molnár Zsolt az ellenzéki együttműködést történelminek nevezte és kijelentette: "a Kunigunda utca kísértete járta be egész Európát" - utalt arra, hogy a nemzetközi sajtóban is szerepelt az ellenzéki pártok közös fellépése a közmédia székházánál. Kijelentette: ha aprózódik az ellenzék, Tarlós Istvánt már most győztesnek lehetne kikiáltani.

Gy. Németh Erzsébet, a DK budapesti közgyűlési képviselője elmondta: pártja fontosnak tartja, hogy az előválasztás módszerével dőljön el, ki váltsa le 2019-ben Tarlós Istvánt. Budapestnek elege van a Fideszből - szögezte le. Pártja ezért minden infrastruktúráját felajánlja az előválasztás lebonyolítására.

Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd országgyűlési képviselője szerint a procedúra megfelelő válasz "az igazságtalan fideszes választási rendszerre". A módszer olyan demokratikus eljárás, amely együttműködésre ösztönzi az ellenzéki pártokat és mozgósítja a különböző politikai víziókat - fogalmazott. A Párbeszéd hamarosan megnevezi jelöltjét és elindítja kampányát - közölte.

Székely Sándor (Szolidaritás) is támogatásáról biztosította a kezdeményezést. Az ellenzéknek meg kell mutatnia, miben különbözik a Fidesztől, hogy képes demokratikus módon elismerni, ha egyik vagy másik jelölt jobb lesz. Mozgalma ezért segítségére lesz a pártoknak - tette hozzá.

A kezdeményezők egy videót is közzé tettek, amelyben ismertették az előválasztás menetét, a regisztráció és a szavazás folyamatát. A személyesen és az interneten is leadható szavazatok összesítésének eredménye február 3-án lesz megismerhető.

Regisztrálni csak annak kell, aki elektronikusan kíván szavazni, aki személyesen vesz részt a folyamatban, annak részvételekor elég igazolnia magát. A résztvevőknek hozzá kell járulniuk adataik kezeléséhez is.

Molnár Zsolt beszámolt arról is, hogy független szakértői intézeteket is felkérnek a szavazás hitelességének biztosítása érdekében. A szavazatszámlálást nem a pártok végzik majd - ígérte.

A Publicus Intézet felmérését ismertetve elmondta: az előválasztás ismertsége Budapesten a teljes népesség körében 43 százalékos. A jobbikosok egyelőre kevésbé érdeklődnek - ismerte el -, de bízik abban, hogy végül ők is csatlakoznak - mondta.

Kérdésre kijelentette: az előválasztásnak nincsenek jelentős költségei, ahhoz saját infrastruktúrájukat és önkéntesek segítségét veszik igénybe.

Az MTVA székházában történtekről szóló kérdésre Kocsis-Cake Olivio kijelentette: minél több embert kívánnak bevonni a döntéshozatalba. Akár tömegtüntetéseket is szerveznek, hogy nyomást gyakoroljanak a "rabszolgatörvény" visszavonását követelve.

Molnár Zsolt ezt azzal egészítette ki: a képviselőket kötelező lett volna beengedni a közmédia székházába, így teljesen jogszerűen másztak át annak kerítésén egymást segítve. Hozzátette: egy demokráciában egy országgyűlési képviselőnek kötelessége átmászni egy kerítésen, ha nem engedik meg számára, hogy ellenőrizzen egy közintézményt.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán