Veszélyre figyelmeztet a katasztrófavédelem és a rendőrség

A szilveszteri tűzijátékokat december 28. és 31. között lehet megvásárolni. Felhasználni ezeket viszont csakis az év utolsó napján, este 6 órától január 1-jén reggel 6 óráig szabad.

Mukics Dániel tűzoltó őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a pirotechnikai eszközök védelmi távolságára is figyelmeztet, és hangsúlyozza, hogy tömegben használni ezeket baleset- és tűzveszélyes. Minden, legális helyen vásárolt pirotechnikai eszköz dobozában kell lennie magyar nyelvű használati útmutatónak, amelyben szerepel az a távolság, amennyivel távolabb kell tartózkodni a kelléktől működés közben.

A legális használat időintervallumában Budapesten több politikai utcai demonstráció is lesz, azokon is be kell tartani a pirotechnikai eszközök használatára vonatkozó előírásokat – hangsúlyozta a tűzoltó őrnagy. Ha valaki behajít a tömegbe egy ilyen terméket, az baleset- és tűzveszélyes.

A tűzijáték azonban nem tévesztendő össze a petárdával. Utóbbi ugyanis nem legális.

A legális pirotechnikai eszközöket sem szabad birtokolni január 1-je után – figyelmeztet a katasztrófavédelem szóvivője. A fel nem használt tűzijátékokat január elseje után az árusítóhelyekre vissza kell vinni.

A rendőrség is arra hívja fel a figyelmet, hogy magánszemélynek tilos petárdát és a 4. pirotechnikai osztályba tartozó bombát birtokolnia és felhasználnia. Kizárólag a 3. osztályba tartozó pirotechnikai eszközök felhasználása lehetséges december 31-én 18 óra és január 1-jén reggel 6 óra között.

A rendőrség a pirotechnikai termékek biztonságos használata érdekében az alábbiakat javasolja:

Tűzijátékot kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati utasítással ellátva vásároljon! A szabálytalan árusítás bevizsgálatlan, hibás árukat rejthet, ami balesetveszélyes lehet.

Úgy tárolja azokat, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá!

Olvassa el a használati útmutatót, és mindig tartsa be az abban foglaltakat!

Ne szerelje szét, vagy alakítsa át a termékeket!

Ügyeljen a biztonságos indításra! Használjon szúrólángot adó gázgyújtót vagy vihargyufát.

A termékek jelentős része csak szabadtéri felhasználású, ezért beltérben soha ne működtesse azokat!

Kézben tartva ne működtessen el tűzijáték terméket, és ne hajoljon fölé!

Győződjön meg arról, hogy függőleges irányban semmilyen akadály nincs a termék útjában, és oldalirányban tartsa be a gyártó által meghatározott, a használati útmutatóban szereplő biztonsági távolságot!

A tűzijáték rakéta vezetőpálcáját soha ne szúrja be a földbe! Eltört vezetőpálcás rakétát ne indítson. A kisebb telepet támassza meg oldalról téglával, esetleg egy másik teleppel.

A környezeti tűz oltásához legyen a közelben tűzoltó készülék, de minimum egy vödör víz!

A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket vigye vissza a vásárlás helyére!

A petárda birtoklása és felhasználása magánszemélyek számára tiltott!

Vetőcsöves (golyós) bomba birtoklása és felhasználása csak pirotechnikusnak engedélyezett.

Vigyázzon arra, hogy az Ön szórakozása ne veszélyeztessen másokat (személyeket, állatokat), tárgyakat, épületeket, a természeti környezetet!

A házi kedvenceket tartsa bezárva, mert a robbanáskor hirtelen keletkező nagy erejű fény- és hanghatások sokkszerűen érhetik a szabadban lévő állatokat!

Nyitókép: Pixabay