Emberhez szoktatják a cápát az új budapesti Biodómban

A Fővárosi Állat- és Növénykert területe a múltban is többször változott, de mindig csökkent, az elmúlt években azonban története során először bővült, mintegy 8 hektárral.

Mint Hanga Zoltántól, az intézmény szóvivőjétől az InfoRádió megtudta, az új területen kialakított Holnemvolt Vár már májusban elkészült és meg is nyitott, de a Vár egy új attrakcióval bővült, egy cápasulival, ahol a fiatal cápákat nevelik, ezek az állatok a nagyközönség szeme láttára fognak felnőni.

"Most is folyamatban van a Pannon Park 5 hektáros bemutató komplexum építése, ennek lesz központi építménye az 1,7 hektáros biodóm. Már csaknem elkészült az acél tetőszerkezet, ami a biodóm parkja fölé boruló fóliamembránt fogja tartani"

- részletezte Hanga Zoltán.

Az 1 millió literes, hárommedencés cápasuli "tanulói" 2020/2021 fordulóján a Pannon Park hatalmas, 2 millió literes akváriumába költöznek majd át.

Már most is négy különböző cápafajt lehet látni, látványra a fekete uszonyú szirtcápák lesznek a legnagyobb látványosságok Hanga szerint. A négy mellé hamarosan újabb négy cápafaj érkezik egyébként, de laknak velük együtt ráják és igazi csontos halak is.

A suliban valóságosan tanulnak is az állatok: együttélést a többiekkel, valamint együttműködést a gondozókkal, akik búvárfelszerelésben közéjük is merészkednek.

Nyitókép: Pixabay.com