Egy nonprofit alapítvány alakítja át a hazai médiapiacot

Jelentős átalakulások történtek a hazai médiapiacon a napokban. Szerdán jelentette be a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Zrt., hogy megvásárolta a Magyar Idők kiadóját, és közvetett tulajdonába került a Lapcom, az Inform Média, valamint a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó vállalat. Egyben jelezte azt is, hogy az újabb médiafelvásárlásokkal Mészáros Lőrinc célja, hogy a Talentis Group alatt egyesített médiaérdekeltségeit a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak adományozza.

A Talentis Group Zrt. médiaportfóliójába az Echo Tv, a MediaWorks és a médiafelület-értékesítő Printimus mellett bekerült a Magyar Idők és a Karc FM kiadója, a Magyar Idők Lapkiadó Kft. A Mediaworks pedig tovább bővítette regionális lappiaci érdekeltségeit: a Kisalföld, a Délmagyarország, a Bors, az Észak- Magyarország, a Kelet- Magyarország, a Hajdú Bihari Napló került a kiadóhoz, amely megvásárolta a Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft.-t is, így a Szabadföld, valamint a Vidék Íze, és a Diéta & Fitnesz magazin kiadója is lett.

Mészáros Lőrinc, a Talentis Group Zrt. tulajdonosa a társaságban egyesített médiaérdekeltségeit adomány formájában a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak ajánlotta fel. A nonprofit alapítvány kizárólagos, illetve többségi részesedésének megszerzésére irányulóan kötött megállapodást a tíz médiavállalkozással mint felajánlóval.

A tíz médiavállalkozás:

az Echo Penisola Kft., a Part FM médiaszolgáltatója;

a Gong Rádió Kft., a Gong FM médiaszolgáltatója (81,7 százalékos részesedés);

a HírTV Zrt., a HírTV médiaszolgáltatója;

a Hold Reklám Kft., a Retro Rádió médiaszolgáltatója;

a Hung-Ister Zrt. film-, videó-, televízióműsor-gyártó;

a K4A Lapkiadó Kft., a Figyelő hetilap kiadója;

a Mandiner Press Kft., a mandiner.hu hírportál kiadója;

a Modern Media Group Zrt., a Lokál, a Lokál extra lapok, a lokal.hu és a 888.hu kiadója;

a Napfénymédia és Marketing Kft., a Déli Szó és a szegedma.hu internetes hírportál kiadója;

a Ripost Média Kft., a Ripost napilap, a Hello! magazin, valamint a ripost.hu és a faktor.hu internetes hírportálok kiadója.

A médiavállalkozásokban, amelyek tevékenysége a rádiós- és televíziós médiaszolgáltatásra, online tartalomszolgáltatásra és nyomtatott sajtótermékek kiadására terjed ki, és piaci részesedésük 20 százalék alatti, az alapítvány különböző felajánlások, illetőleg adományok alapján 2018 novemberében tulajdonrészt szerzett. Ennek megfelelően az ezzel kapcsolatos cégbírósági eljárásokat az alapítvány a héten elindította. A médiavállalkozások jövőbeli működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a Varga István, Bajkai István és Szánthó Miklós alkotta kuratórium Liszkay Gábort kérte fel.

Az alapítványhoz újabb felajánlások érkeztek:

az OPUS PRESS Zrt.

az ECHO HUNGARIA TV Zrt.

a Magyar Idők Kft.,

a New Wave Media Group Kft.

Az alapítvány tulajdonszerzése ezen médiaszolgáltatókban a versenytörvény hatálya alá esik, ezért az érintett cégekkel egyetemben az alapítvány összefonódás bejelentése tárgyában a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordul.

A GVH előtt az alapítvány bejelentése A tranzakcióról szóló bejelentés 2018. november 28-án érkezett a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH). A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezései értelmében a hatóság a bejelentés beérkezését követően 8 napon belül dönt arról, hogy indokolt-e a bejelentés alapján eljárást indítani. Vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény hiányában a GVH hatósági bizonyítványt ad ki a bejelentőnek arról, hogy nem indít versenyfelügyeleti eljárást.

Ha a GVH az összefonódás vizsgálatát rendeli el, az ügyintézési határidő 30 nap vagy 4 hónap lehet attól függően, hogy milyen okból került sor az összefonódás vizsgálatának elrendelésére. A versenyfelügyeleti eljárásokra irányadó jogszabályok értelmében bizonyos eljárási cselekmények időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe - áll a versenyhivatal közleményében.

Gyakori az alapítványi médiatulajdon

Megkezdte működését a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, melynek működésével egy nonprofit médiaholding jön létre. A holding egyben jobboldali egységet szimbolizál, a baloldalon viszont a szétesés tapasztalható. Míg a jobboldalon óriási előre lépés van, a médiumok fenntarthatósága erősödik, nincsenek profit elvárások, nincsen létbizonytalanság, addig a baloldali liberális médiumok vergődnek, külföldi tulajdonos vagy külföldi támogatás nélkül alig tudják fenntartani magukat - írja az új médiacsoport egyik tagja, a Magyar Idők.

A lap kitér arra is, hogy a médiatermékek alapítványi tulajdonú működtetése elsősorban azt célozza, hogy az alapító vagy az újságírói közösség által képviselt értékek és célok, hosszú távon is fenntarthatók legyenek, és példákat is felsorol a megszokottól eltérő médiapiaci tulajdonosi struktúrára Nyugat-Európa országaiban, például Norvégiában, Dániában vagy Nagy-Britanniában.

Önálló válaszok nemzeti alapon

Az alapítvány honlapjára felkerült az alapító okirat preambuluma, ebben az szerepel, hogy "hisszük, hogy a nemzeti, keresztény értékeinket közösen vallva, és a mai kor eszközeivel felvértezve, a jelenlegi és az előttünk álló évtizedek kérdéseire nemzeti alapon önálló válaszokat adhatunk. Ettől a céltól vezéreltetve, feladatunknak tekintjük azon előfeltételek megteremtését, kezdeményezések és megoldások támogatását, mely a nemzetünk jelen és jövő időben való felelős tájékoztatását szolgálja, közép-európai barátainkkal együtt a korszakoltó szerepvállalásunkat elősegíti."

Az alapítvány közlése szerint a célja, hogy a magyar tömegtájékoztatás részét képező nyomtatott sajtó, rádió, tv, online felületeinek értékteremtő valamint a magyar nemzeti öntudat erősödését szolgáló tevékenységét elősegítse. "Célunk a magyar írott sajtó megőrzése, valamint olyan strukturális együttműködések kialakítása a média más felületeivel (tv, rádió, online), amelyek hosszú távra biztosítják a hagyományos, nyomtatott magyar sajtó-kultúra megőrzését" - írja az alapítvány.

20 milliárd vagyon, 60 milliárd forgalom A csatlakozó cégeknek csaknem 20 milliárd forint saját vagyonuk van, a Mediaworks Hungary egymaga 8,7 milliárd, a Lapcom Kiadó Zrt. 3,2 milliárd forint saját tőkével csatlakozik az alapítványhoz. A médiacégek tavaly együttesen több mint 61 milliárd forint árbevételt produkáltak és a mérlegeik alapján csaknem 8 milliárd forint nyereséget hoztak. A legtöbb bevételt a Mediaworks érte el, több mint 20 milliárd forintot, és a legtöbb profitot, 4,3 milliárdot is ez a cég mutatta ki. A cégek a múlt év végén 32 milliárd forint kötelezettséget tartottak nyilván - derül ki a 24.hu összeállításából.

