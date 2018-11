A Csarna-völgy a Börzsöny északi részén fekszik, több patak is található ott; egy körülbelül 1000 hektáros vízgyűjtő területnek felel meg, és Magyarország legnagyobb, egybefüggő erdőterülete, ahol az elmúlt 40 évben nem történt fakitermelés, vagy csak nagyon kis mértékben.

"Olyan vadonszerű állapotokat lehet itt látni, ami egyáltalán nem gyakori hazánkban.

Visszatértek ide olyan fajok, mint például a fekete gólya, az uráli bagoly vagy a fehér hátú harkály, amelyek nagyon érzékenyek, és a háborítetlen, öreg erdőkhöz kötődnek. Néhány éve hiúz is van a területen" - sorolta az InfoRádiónak a terület értékeiről Gálhidy László, a WWF Magyarország erdővédelmi programfelelőse, hozzátéve, a patakokban sem gyakori fajok fordulnak elő, ilyen ritkaság például a kövi rák.

Gálhidy az újabb vasút ellen szót emelve kiemelte,

"a Börzsöny már eléggé jól ellátott kisvasutakkal, ez annak a következménye, hogy itt a fakitermelés a múlt században kisvasutakon történt".

Maga a Csarna-völgy is elérhető már a kemencei erdei vasút segítségével, csak épp be nem megy oda a vonat, de most ezt szeretnék meghosszabbítani az érintett területre.

"Bakancsos turistaként felfedezhetők ennek a területnek az értékei, egyértelműen káros volna, ha a patakvölgyet, a szurdokot úgy alakítanák át, hogy beleépítenék ezt a létesítményt, amivel 3 kilométert lehet nyerni.

Gyalog kevesebb, mint egy óra ezen áthaladni"

- részletezte Gálhidy.

Vasútépítés esetén a patakvölgyet támfalak és egyéb védművek tennék tönkre a WWF képviselője szerint, és veszélybe kerülne a börzsönyi foltosszalamandra-állomány harmada is.

Az InfoRádió az ügyben megkereste a kérelmet benyújtó Ipoly Erdő Zrt.-t és az Agrárminisztériumot is, de egyikük sem kívánt nyilatkozni.

