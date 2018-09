Kicsit enyhülhet a közlekedési káosz

Két héttel ezelőtt derült ki, hogy több felújítást is szinte egyszerre kezdett a Csepel-sziget térségébena Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, a Magyar Közút és a szigetszentmiklósi önkormányzat, ami drasztikusan növelte a csúcsforgalmi időszakokban szokásos torlódásokat és az érintettek utazási idejét. Azóta is változatlanul javítják az M0-son a Dunaharaszti és Szigetszentmiklós között az utat, miközben Szigetszentmiklósnál Csepel felé körforgalmat építenek a lejárón, de lezárták a Massányi Károly utat is a Csepel-szigeti Gerincút és a II. Rákóczi Ferenc út között, Halásztelek után a Hárosi Duna-hídon pedig terelés is nehezíti a közlekedők életét.

Ezen segítenénk most az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő és a Magyar Közút illetékesei.

Pécsi Norbert, a Magyar Közút szóvivője közölte: egyrészt a Hárosi Duna-hídon a munkaterület mellett a jelenlegi 2x2 sáv helyett az M1-es irányába három sávot alakítanak ki. Ezt úgy oldják meg, hogy a szokásosnál szűkebb sávokat alakítanak ki. A soroksári Duna-hídon zajlik még a felújítás 2x2 sávon, ott viszont a paraméterek nem teszik lehetővé a plusz harmadik sáv kialakítását, viszont ott meg fogják hosszabbítani a szakemberek a gyorsítósávot, ezzel is megkönnyítve az autósok közlekedését – tette hozzá.

Ezen módosításokhoz ugyanakkor újabb korlátozásokra lesz szükség,

a Hárosi Duna-hídon például az új forgalomterelés kiépítésekor ideiglenesen csak 1-1 forgalmi sávon lehet majd közlekedni, mivel a jelenleg kint lévő acél terelőfalakat is át kell helyezni. Pécsi Norbert elmondta: igyekeznek a lehető legtöbb munkát a hétvégén, illetve az éjszakai órákban elvégezni.

A Magyar Közút szóvivője szerint, ha minden optimálisan alakul, jövő hét csütörtökön vagy pénteken léphet életbe az új forgalmi rend.

Nyitókép: MTI Fotó: Mihádák Zoltán