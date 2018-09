Kell még pár dolog az iskolakezdéshez? Jól járhat, aki eddig várt (x)

Az iskolakezdés időszaka a szülőknek is megterhelő, hiszen több tízezer forintot is felemészthet a családi kasszából. Ha költségesebb eszközökre is szükség van, például elektronikai cikkekre vagy bútorokra, akkor ennél jelentősebb kiadással is számolhatunk. Fontos azonban, hogy semmiképp se menjen a spórolás a minőség rovására, hiszen ezeket a notebook vagy az íróasztal esetében is hosszú távra veszi az ember. A KIKA lakberendezési lánc szakértő segítségével gyűjtötte össze, hogy milyenek az ideális körülmények az otthoni tanuláshoz.

Hogyan fedezhetjük a kiadásokat?

Nem minden család tudja kigazdálkodni mindezt a rendelkezésre álló keretből, egy tavalyi banki felméréséből az derült ki, hogy:

a magyar szülők több mint kétharmada elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben hitelt vesz fel gyermeke érdekében;

a felvett hitelösszegre elsősorban informatikai eszközök, bútorok és lakberendezési tárgyak vásárlása miatt van szükség, és a hazai felsőoktatási tandíjak finanszírozása is sokszor kölcsönökön keresztül történik.

Az iskolakezdési időszakban általában megnő a hitelek iránti kereslet: a legtöbben személyi kölcsönt vesznek fel, de sokan használják ki a hitelkártyák nyújtotta lehetőségeket, illetve a folyószámlahitelt is.

Több áruházban, köztük a KIKA üzleteiben van lehetőség gyorskölcsönt igényelni, ami lehetővé teszi a részletfizetést. A kölcsön összege 30 ezertől egymillió forintig terjedhet, a havi törlesztőrészlet pedig tartalmazza az ügyleti kamatot is.

Érdemes az akciókat is figyelni, hiszen már szinte minden áruház kínál iskolakezdési kedvezményeket a vásárlóknak. A lakberendezési lánc üzleteiben a szeptemberrel sem érnek véget az akciók: szeptember 7-9. között, 3 napon keresztül 13 százalékos kedvezménnyel vásárolható meg bármelyik termék.

Ezeket sokan elrontják a vásárlásnál

Az ifjúsági és az irodabútorok választéka ma már igen széles, és ez az árak szempontjából is igaz:

íróasztalt 8490 és 70 000 forint között több árkategóriában lehet vásárolni;

között több árkategóriában lehet vásárolni; a forgószékek ára 10 000 és 102 000 forint között mozog;

között mozog; polcos elemekből 10 990 és 52 000 forint között válogathatunk, többféle méretben és kialakításban.

A KIKA nemrég felmérte, hogy a szülők mennyire tudják, hogy milyen a megfelelő kialakítású tanulósarok.

A felmérés eredményei szerint az alapokkal tisztában vannak, de akadnak tévhitek és homályosabb foltok is. Például többen úgy vélekedtek, hogy a dönthető asztallap egészségtelen testtartást eredményez, illetve hogy nem célszerű LED-világítást használni, de egyik sem igaz.

Sokan úgy vélik, hogy a meleg fény az optimális a leckeíráshoz, nemzetközi kutatások szerint azonban inkább a hideg fény javítja a tanulási képességeket. Kérdéses esetekben célszerű szakember vagy megfelelő ismeretekkel rendelkező eladó segítségét kikérni, hogy a tanulás ne menjen hosszú távon az egészség rovására.

Az asztal-szék kombináción múlik minden

A lakberendezési lánc gerincgyógyász szakorvos segítségével foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat a minden szempontból megfelelő otthoni feltételek megteremtéséhez. Moravcsik Bence Balázs ortopéd szakorvos és gerincgyógyász szerint a megfelelő szék és íróasztal kombinációjának kiválasztása kulcsfontosságú. A széket a gyermek magasságához kell választani: fontos, hogy leérjen a lába, vagy kapjon elé lábtartót. A tökéletes szék támlája író és figyelő helyzetben is meg tudja támasztani a medencecsont tetejét és a derekat, ám nem túl hosszú, így nem gátolja a lapockák és a hát felső részének elhelyezkedését.

A szakember szerint az íróasztal magasságát úgy érdemes megválasztani, hogy a megfelelő széken ülve a gyermeknek ne kelljen görnyednie íráskor, hanem kényelmesen meg tudja támasztani a könyökét az asztallapon. Még jobb tartást biztosít, ha az asztallap dőlésszöge változtatható, feleslegesen terheli ugyanis a hátat és a gerincet, ha vízszintes felületen írunk, mivel ehhez lefelé kell hajtani a fejünket. Íráshoz 10 és 16 fok közötti szögben megdöntött felület az ideális, olvasásnál pedig még ennél is nagyobb szög kényelmes a hátnak.

Ha mindez megvan, a szülők jó példával elöl járva maguk is megmutathatják, hogyan kell helyesen és kényelmesen ülni.

„Ehhez fenékkel teljesen hátra kell csúszni a széken, amennyire csak lehet, és hátunkat kihúzva, neki kell támasztanunk medencecsontunkat és derekunkat a szék támlájához, miközben talpunk a földön nyugszik, és térdeink a csípőnél picivel alacsonyabban helyezkednek el” – foglalta össze a helyes ülés szempontjait Moravcsik Bence Balázs.

(x)

Nyitókép: KIKA