Egészségesebb menzakoszt - hogy áll a közétkeztetés?

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet felmérte az általános iskolás gyermekek étkeztetését - az ebből született eredményeket a szeptember 13-án tartandó konferencián közlik, ahol a gyermekétkeztetésben működő jó gyakorlatokat is megismertetik az érdeklődőkkel.

A közétkeztetést szabályozó rendeletet 2015-ben vezették be. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a rendelet hatására hogy változott az óvodákban, iskolákban a közétkeztetés helyzete és az elfogadottsága - mondta Zentai Anna, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Alkalmazott Táplálkozástudományi Osztályának vezetője.

Sokat javult a helyzet

"Az EMMI rendelete azt határozta meg, hogy bizonyos korcsoportban, bizonyos étkeztetési típus mellett mit kell biztosítania a közétkeztetőknek a gyerekek számára (mennyi zöldség, gyümölcs, mennyi tejtermék, gabonaféle szükséges), és megszabta azt is, hogy a sótartalomnak miként kell alakulnia.

Sokat javult a helyzet, hiszen 2013-ban a közétkeztetők csak 19%-a, 2017-ben már 59%-a felelt meg a rendeletben előírt sómennyiségnek,

de még mindig vannak olyan helyek, ahol a biztosított étkezések sótartalma magasabb az ajánlottnál"- tette hozzá Zentai Anna. A szeptember 13-án tartandó konferencia azért is jön létre, hogy a szakemberek megosszák egymással tapasztalataikat, és hogy megoldási javaslatokat fogalmazzanak meg.

Szülői minta és jövőkép

Zentai Anna szerint a szülők példamutatása nagyon fontos, hiszen, ha a gyermek otthon megszokja, hogy kevésbé sós, kevésbé zsíros, cukros ételeket kap, akkor a menzán kapott, a rendeletnek megfelelő ételt is könnyebben el fogja fogadni.

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi az egészséges táplálkozás. A szakember két végletet lát a mindennapokban: azokat, akik nagyon megszorítóan, szigorú étrendi tanácsok mellett étkeznek, vagy pedig azokat, akik nagyon hagyományosan - de nem egészségesen - táplálkoznak. Az egészséges táplálkozás ügyében mérvadónak

a felnőttek tekintetében a 2016-ban kiadott Okos tányért tekinthetjük, amit a Dietetikusok Országos Szövetsége adott ki,

a gyerekek tekintetében pedig a 2017-ben kiadott, 6-17 évesekre vonatkozóan megalkotott étkezési tanácsokat (a fenti linkről ez is elérhető).

A közétkeztetéstől az Okos tányérig

A vendéglátás, az egészségügy oldaláról jönnek szakemberek, de a Dietetikusok Országos Szövetsége is ott lesz, aki bemutatja majd az "Okos tányért", vagyis hogy mihez kellene tartanunk magunkat a mindennapi étkezésnél. Ezen kívül olyan, közétkeztetésben dolgozó szakemberek is részt vesznek a konferencián, akik arról számolnak be, hogy náluk mi segített a rendelet betartásában, illetve az elfogadás növelésében - mondta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Alkalmazott Táplálkozástudományi Osztályának vezetője.

