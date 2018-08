Ápolási díj: megkezdődtek a tárgyalások

Idén januártól bevezették a tartós ápolást végzők időskori támogatását – emlékeztetett Kovács Ágnes. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke hozzátette: az erre jogosultak az öregségi nyugdíj mellett 50 ezer forint kiegészítő támogatást kapnak.

A szervezet vezetője kiemelte: továbbra is várják, hogy a kormány megemelje az ápolási díjakat, és annak mértékének alapja a mindenkori minimálbér legyen. Azt is kérték, hogy az ápolási díjban részesülők részére ismerjék el a szolgálati időt; rendezni kell továbbá a biztosítási jogviszonyt is.

Az érdekvédelmi szervezetek javaslata tartalmazza továbbá, hogy azok felnőtt korú, gondnokság alatt nem álló, de ellátási igénnyel rendelkező fogyatékos emberek, akiknek nincsenek élő családtagjai, más személyt is megjelölhessenek az ápolás végzésére és a díjra való jogosultságra.

Bár nagyon szeretnék,

nem tudják, hogy még idén emelkedhet-e az ápolási díj ára.

Mint Kovács Ágnes elmondta: a cél, hogy minél hamarabb rendezzék a helyzetet. A júniusi adatok szerint ma 49 883 ember kap Magyarországon ápolási díjat, a jelenlegi források ötszörösére van szükség ahhoz, hogy elfogadható legyen a támogatás mértéke. A szövetség elnöke kiemelte: a 2019-es költségvetésben nincs fedezet a mostani összeg emelésére. Az érdekvédelmi szervezetek szerint a kormánynak megvan a lehetősége arra, hogy módosítsa a költségvetési törvényt.

