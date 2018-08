A tankönyvek többsége már az iskolákban

Maruzsa Zoltán a XVI. kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskolánál elmondta:

július végére valamennyi tankönyv elkészült, a kiszállítás pedig augusztus elsején kezdődött meg.

Augusztus végéig a megrendelt 12,5 millió tankönyv mindegyike megérkezik az intézményekbe - tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy pótrendelésre augusztus 21-étől szeptember közepéig lesz lehetőség, az utólag rendelt köteteket pedig szeptember végéig szállítják ki.

Maruzsa Zoltán arról beszélt, hogy

a tankönyvellátásban az elmúlt években komoly változások történtek.

A kormány felmenő rendszerben bevezette az ingyenes tankönyvellátást. Ma már több mint egymillió gyermek kap ingyen tankönyvet, az 1-9. osztályban mindenki, a többi évfolyamon pedig továbbra is minden rászoruló diák. A kormány minden eddiginél több pénzt fordít az ingyenes tankönyvellátásra, 11 milliárd forintot.

Létrejött az állami tankönyvfejlesztés és -ellátás rendszere, amely az elmúlt években bizonyított, jelentős árcsökkenést értek el és csökkentették a kiadványok számát is. Mindez jelentős megtakarítás az államnak, és mivel csökkent a tankönyvek ára, jelentős megtakarítást jelent a családoknak is - emelte ki.

Közölte azt is, hogy idén 3350 tankönyv szerepel a jegyzékben, és zajlik egy tankönyvfejlesztési projekt is, amelynek révén a következő három évben - európai uniós és költségvetési forrásból - az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) mintegy 900 új könyvet fejleszt. Ezzel biztosítják az állandó minőséget és hiányt is pótolnak, mivel korábban a piac a kis példányszám miatt nem szolgálta ki például a sajátos nevelési igényű vagy a nemzetiségi tanulókat - mondta el a helyettes államtitkár.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás