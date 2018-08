Kormányinfó: jön a létszámleépítés a közszolgálatban

Gulyás Gergely szerint legkorábban 2020 január 1-jén állhatna fel leghamarabb állhat fel az intézmény és még nem dőlt el, hogy Patyi András lesz az elnöke. Mint arról az InfoRádió és az InfoStart is beszámolt , miután júliusban beadta lemondását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori posztjáról Patyi András, az intézmény vezetője, ma a Nemzeti Választási Bizottság éléről is önként távozik, utódját sajtóértesülések szerint még ma megválaszthatják.

Az euró 320 forint körüli árfolyama megfelelő mértékű, így nem indokolt a beavatkozás. A miniszter szerint egyelőre a gazdaságra nézve pozitív hatása is van a jelenlegi árfolyamnak.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta, hogy a legutóbbi kormányinfón ő mondta rosszul a januári dátumot. A szochó csökkentésének ütemezését a kormány és a munkaadók hatéves bérmegállapodása rögzítette 2016 őszén. Ebben fixen, határidőket megadva az első két ütem szerepel, amellyel 27 százalékról eljutottunk a mostani 19,5 százalékig. Minden további csökkentést is - 2-2 százalékpontokról van szó - a reálkeresetek emelkedésétől tesz függővé a megállapodás. A 2019-es költségvetés adó- és járulékfizetésről szóló részében az áll, hogy "A reálkereset alakulásának függvényében 2019 folyamán (várhatóan július 1-jétől) további 2 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó kulcsa."

2018.08.14. 10:51

BMW

Nincs még konkrét összesítése annak, hogy a magyar állam milyen hozzájárulást ad a debreceni beruházáshoz. A németek építik a gyárat és azokat a kedvezményeket kapják meg, amelyeket a többi hasonló beruházás is megkapott Magyarországon. Gulyás Gergely megerősítette, hogy mezőgazdasági területen valósulna meg, de a terület egymilliárd forintot ér, míg a beruházás értéke egymilliárd euró, a hasznosítás tehát kifizetődő. A BMW debreceni gyára ezer embernek ad munkát, befolyásolja a városfejlesztést is, így a miniszter szerint a modern városok program Debrecent érintő részét is át kell nézni.