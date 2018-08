60 ezer lódarázs költözött be egy jászberényi család házába

Amikor megpillantottam, hogy mekkora fészket építettek a háztető alá, a víz is levert. Mindennap kint vagyunk, és dolgozunk reggeltől estig. Különösen megviselt a dolog, mert tavaly anyukámat a nyakán csípte meg egy darázs, s senki sem tudta, hogy allergiás rá. A mentők hiába értek időben a helyszínre, nem tudták megmenteni őt – emlékezett a férfi, aki most várandós felesége, Anett és leendő gyermeke életéért is aggódott - írja a Blikk a családról, akiknek a házába 50-60 ezer lódarázs költözött be.

– Több szakembert is felkerestünk a problémával, de senki sem vállalta a lódarazsak kiirtását. Végül szerencsére elértük Boros Tibort. Mondtuk, hogy nagyon sürgős a dolog, mert kismama vagyok – tette hozzá Anett.

A héten érkezett is a segítség, a darázsbefogó akcióba lendült, nem is akármilyen kísérettel: a tűzoltók mellett mentőkocsik is felsorakoztak a rovarok által elleptt ház előtt.

Boros Tibor darázsbefogó sietett a család segítségére, és megszabadította őket a kéretlen látogatóktól.

– A fészek a tető szélén volt, már kívülről is látni lehetett. Nem csoda, hogy tele volt az udvar: a darázslak mérete megfelel egy személyautó negyedének. Értesítettem a hatóságot is. Ráadásul 50-60 ezer darab lódarázs biztosan a fészekben volt, és azt tudni kell, hogy ezek Európa legveszélyesebb példányai: egyszerre harapnak és szúrnak – mondta a lapnak Boros Tibor, aki maga riasztotta a tűzoltókat, ők pedig a mentősöket, mert fel kellett készülni egy esetleges életveszélyes helyzetre.