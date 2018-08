Rendkívül ülést tart a kórházszövetség a lesújtó ÁSZ-jelentés miatt

Rendkívüli elnökségi ülést hív össze a Magyar Kórházszövetség, amelyre az Állami Számvevőszék képviselőjét is meghívják, hogy közösen tárják fel a problémákat, és a konkrétumokról egyeztessenek - írta a Magyar Idők.

Az ügy előzménye, hogy Domokos László, az ÁSZ elnöke - a kórházak és a szakrendelők ellenőrzése után - pénzügyi szempontból botrányos, anarchiára jellemző állapotokról beszélt az egészségügy egyes területein. Domokos László szerint

a szabálykövető intézményvezetőket nem szabad leváltani, de azokon a helyeken, ahol a pénzügyek nincsenek rendben, új gazdasági irányításról kell gondoskodnia az államnak.

A kórházszövetség az elnökségi ülés után fog hivatalos állásfoglalást kiadni, de annyit megjegyeztek, Domokos László nem nevezett meg konkrét kórházakat, így addig nem tudnak érdemben a problémákra megoldást találni.

A közbeszerzéseket a kórházak külön-külön kezelik, így az abban lévő anomáliákra sem tudnak egységes választ adni.

A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy a szakrendelők nem hozzájuk, hanem az önkormányzatokhoz tartoznak.

A számvevőszék évek óta tart ellenőrzéseket, és korábban is pénzügyi és vagyongazdálkodási szabálytalanságokat, valamint likviditási problémákat talált több vizsgált intézménynél is. A problémák felszámolására több megoldási javaslat is született.

A cikk emlékeztet arra, hogy Ónodi-Szűcs Zoltán korábbi egészségügyi államtitkár javaslata volt a kórházigazgatók felett álló kancelláriarendszer kialakítása, amellyel hatékonyabbá akarták tenni az intézmények működését. A tervet az Állami Számvevőszék akkor üdvözölte, ám a Magyar Kórházszövetség megtorpedózta, így végül a kormány az idei választások utánra halasztotta a döntést, a kancelláriákról azonban április óta nem esett szó.

Nyitókép: Pexels