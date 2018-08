Vasárnap éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást az országos tisztifőorvos - a nap hírei

Vasárnap éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást az országos tisztifőorvos. Emiatt felfüggesztették a hétvégi kamionstopot is. A járművezetők így hosszabb megszakítás nélkül teljesíthetik szállítási feladatukat, nem kell a nagy hőségben a kocsijukban, parkolókban várakozniuk. A nagy meleg miatt a strandok egy része hosszabb nyitva tartással várja a vendégeket. A budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon ingyen ásványvizet biztosít utasainak a MÁV. Közben villámcsapás miatt 3 embert vittek kórházba a gyenesdiási strandról, egy negyedik sérült elesett, őt emiatt ápolják. A legsúlyosabb állapotban egy középkorú nő volt, akit újraélesztettek, majd életveszélyes sérülései miatt mentőhelikopterrel vitték a szombathelyi kórházba.

Az uniós támogatással biztosan be tudják fejezni a 3-as metró felújítását - közölte a főpolgármester a Budapestinfón. Tarlós István megismételte: a projektre mintegy 180 milliárd forintot kapott az ország. Jelenleg a támogatási szerződés 137 és fél milliárdot tartalmaz. Kérdésre válaszolva elmondta, a 3-as metró felújított szerelvényeire szerkezeti okokból nem fér klímaberendezés, csak nagy teljesítményű ventilátorok megvalósítása jöhet szóba. Emellett a főpolgármester azonnali beavatkozást tart szükségesnek a Lánchíd egyik veszélyes eleme miatt. Mint mondta: ezt azért nem lehet halasztani, mert szakemberek jelzései szerint leszakadhat és a Dunába zuhanhat a Lánchíd budai oldalán a szélső pillérről egy több száz kilogrammos öntöttvas díszkonzol, ugyanis a tartó párkány 80 százalékos mértékben megsemmisült.

Kisodródott a part menti kövekre egy menetrend szerint közlekedő BKV-hajó a Parlament környékén, az utasokat tűzoltóhajó segítségével tették partra. Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta: tizenkét utas volt a hajón, nem sérült meg senki. A BKV Zrt. azt közölte, hogy a D12-es járat alvállalkozói tulajdonban lévő hajójának irányváltója romlott el, a hajó orra a Duna alacsony vízállása miatt kiálló kövekre futott.

Összesen 200 millió euróval támogatja az unió a kelet-magyarországi autópálya-hálózat Berettyóújfalu és Debrecen közötti szakaszának kivitelezését - jelentette be az Európai Bizottság. Corina Cretu regionális politikáért felelős uniós biztos azt mondta, hogy az autópálya-beruházás a transzeurópai közlekedési hálózat törzshálózatának része. Tartalmaz egy összekötő szakaszt Debrecen és a Budapesttől Romániáig vezető M4-es autópálya között, mely utóbbi idén májusban részesült uniós támogatásban.

Még ebben az évben a kormány elé kerülhet a nemzeti népegészségügyi program - mondta a Magyar Időknek az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hozzátette: a nemzeti egészségprogramok a Nemzeti Rákellenes Program struktúrájára épülnek majd. Az eredetit 1993-ban a jelenlegi tárcavezető irányításával az Országos Onkológiai Intézet állította össze. A miniszter hangsúlyozta, hogy a népegészségügyi program eredményei 15-20 éven belül lesznek látványosak.

Szoptatási tanácsadó képzés indul, hogy ezzel is segítse a védőnők munkáját a kormány. A program az akkreditációs képzésbe illeszkedik majd - mondta az egészségügyért felelős államtitkár. Nagy Anikó az InfoRádióban az anyatejes táplálás világnapjának alkalmából elmondta, hogy tavaly nőtt a kizárólag anyatejes táplálások száma az 1-6 hónapos csecsemők között.

Elindult az úgynevezett mild-hibrid technológiával készülő négyhengeres dízelmotorok sorozatgyártása a győri Audinál. A cég tájékoztatása szerint az új modellel 9 motorcsalád, 6 Otto-motor és 3 dízel, valamint elektromos motor készül a Volkswagen Konszern 32 telephelye számára. Tavaly az Audi Hungária összesen csaknem 2 millió motort gyártott, ami 2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Portugália központi, déli és keleti felében nyolc helyen is megdőlt a melegrekord. A helyi meteorológiai szolgálatok szerint a hétvégén még melegebb lehet. Az ország központi részében több helyen is 45 Celsius-fok volt, miközben előrejelzések szerint szombaton 47 fokon is tetőzhet a hőség. Portugália 50 tartományából 41-re vörös riasztást adtak ki a hatóságok. Közben Spanyolországban már 3 halálos áldozata van a hőségnek.

Az amerikai Halál-völgyben dőlt meg a legforróbb hónap világrekordja. A Death Valley Nemzeti Parkban júliusban 42,28 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet mértek. A térségben négy egymást követő napon át 52,7 fok volt. A példátlan forróságban egy 57 éves túrázó meghalt.

Sztrájkba lépnek a Croatia Airlines dolgozói jövő szerdán. Az állami tulajdonú horvát légitársaság pilótái, utaskísérői és technikusai magasabb béreket, jobb munkakörülményeket, valamint új kollektív szerződést követelnek. A társaság közlése szerint a turista szezon közepén, csak a sztrájk első napja mintegy hétezer utast érint, és minden nap 800 ezer euró veszteséget jelent a vállalatnak.