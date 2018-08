Idén a szokásosnál előbb érik a szőlő, így a gazdák a balatoni turisztikai csúcsszezon közepén megkezdték már a hangágyúk használatát, hogy megvédjék munkájuk gyümölcsét a seregélyektől. Balatonberény - ahol a külterületi szőlők közvetlenül szomszédosak az üdülő- illetve a lakóövezettel - a Somogy Megyei Kormányhivataltól kért soron kívüli intézkedést egy hete, arra is hivatkozva, hogy

a kora reggeltől estig, 10-12 másodpercenként durrogó hangágyúk elviselhetetlen zaja miatt sok vendég távozott a településről.

Horváth László az MTI-nek pénteken azt nyilatkozta, hogy a kormányhivatal még nem intézkedett, de a település tíz helyszínen zajszintmérést végeztetett. A hangágyúk zaja hét helyszínen meghaladta a megengedett értéket. Csütörtökön összehívták a térség szőlősgazdáit, a hegyközség elnökét és a hegybírót, hogy az esetleges bírságolások helyett kompromisszumra jussanak. Megállapodásuk értelmében szakértő fog segíteni a gazdák hangágyúinak beállításában, és a lövések sűrűségét is legalább felére csökkentik - ismertette.

A polgármester hangsúlyozta, azért fordulnak a kormányhoz, mert olyan jogszabályokat tartanak szükségesnek, amelyek engedélyhez kötik és megfelelően szabályozzák a madárriasztó hangágyúk használatát.

Elmondta, hogy a balatonberényi önkormányzathoz még a szemközti parton lévő Vonyarcvashegyről is érkeznek panaszok. A híres szőlő- és bortermelő vidéknek is számító üdülőrégió több részén, egyebek közt Balatonboglár és Balatonlelle térségében is gond a hangágyúzás, amely a legolcsóbb és leghatékonyabb módszernek számít a seregélyek ellen, bár akad már többféle védekezési más lehetőség is - tette hozzá.

Augusztus elsejétől a vadászok is riaszthatják puskalövésekkel a madarakat. A balatonberényi képviselő-testület kezdeményezi ennek a jogszabálynak a módosítását is úgy, hogy ne a naptárhoz, hanem a szőlő éréséhez igazítsák a vadászok bevetésének lehetőségét - közölte Horváth László.

Nyitókép: MTI Fotó: Sóki Tamás