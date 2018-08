Lophatatlan autó nincs, de ezeket különösen viszik a tolvajok

Idén az év első félévében 383 személygépkocsira rendeltek el körözést. A legtöbbet körözött autók között a Ford áll az élen, második a Skoda, harmadik pedig a Volkswagen - írja a Pénzcentrum a friss rendőrségi adatokra hivatkozva.

A lap a tavalyi "népszerűségi" listát is közli. Ezzel összevetve az idei élmezőnyt kiderül, hogy a Skoda tavaly még csak a 9. helyen állt az autótolvajoknál. Tavaly is Ford vezette a listát, majd a Volkswagen és az Opel következett. Idén az Opel a negyedik.

Az ORFK adatai szerint 2018 első félévében 384 személygépkocsira adtak ki körözést Magyarországon. Tavaly az összes személygépkocsira elrendelt körözések száma 1 125 volt, de például 2014-ben még jóval magasabb, 3 562 volt ugyanez a szám. Ez jól mutatja, hogy három év alatt a harmadára esett vissza az autólopások száma - írja elemzésében a Pénzcentrum.

Az ORFK listája alapján idén ezek a márkák voltak eddig leginkább veszélyben az autótolvajoktól:

1. Ford (évek óta változatlan az első hely) 49 körözéssel,

2. Skoda 40 körözéssel,

3. Volkswagen 39 körözéssel,

4. Opel 36 körözéssel,

5. Suzuki 29 körözéssel,

6. Toyota 28 körözéssel,

10. Renault 14 körözéssel.

A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy ellophatatlan jármű nem létezik, de azon kívül, hogy mindig zárjuk az autót, felhúzzuk az ablakot, nem hagyjuk a kulcsot a kocsiban, és bekapcsoljuk a riasztót, vannak más óvintézkedések is, amelyekkel megnehezíthetjük a tolvajok dolgát.

Hatásos megelőzési módszer lehet, ha a gyári riasztón kívül, egyéni védelmi rendszert építtetnek az autóba. A korszerű mechanikai eszközök közül a különféle kormány-, pedál- és sebességváltó zárak alkalmazásával nagy fokú védettség érhető el.

Elveheti a tolvajok kedvét a gépkocsi ablaküvegeinek szélébe (mechanikai eljárással) begravírozott, kicsinyített méretű rendszám és alvázszám, amely bizonyító erejű azonosító jelzésként szolgál.

Az úgynevezett mikropontos, másodlagos jelölés is hatásos megelőzési módszer, amely egyre több országban elérhető. A rendőrök tapasztalatai szerint a műholdas navigációs rendszerek használata is megnehezíti az elkövetők dolgát, ahogyan javasolt a MABISZ által minősített védelmi eszköz, rendszer használata is.

Nyitókép: MTI/EPA/Narong Szangnak