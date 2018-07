A brit külügyminiszter is lemondott a kormány brexit-stratégiája miatt a kiválásért felelős tárcavezető után - a nap hírei

Thaiföldön kedden folytatják a barlangi mentőakciót a búvárok, még négy gyereket és edzőjüket kell felszínre hozniuk. Nyolc diák már biztonságban van. Hétfőn újabb négy fiút mentettek ki. A gyerekeket kórházba vitték megfigyelésre, egyelőre szüleikkel sem találkozhatnak - a hatóságok ezt egészségügyi okokkal magyarázzák. A gyerekfocisták és edzőjük több mint 2 hete, június 23-án rekedtek barlangrendszerben, amelyet a heves esők miatt elárasztott a víz.

Újabb miniszter mondott le a brit kormány Brexit-stratégiája miatt. A kilépési folyamatért felelős David Davis után a külügyminiszter, Boris Johnson is bejelentette távozását. Boris Johnson a keményvonalas Brexit-párti tábor frontembere. A lemondások előzménye, hogy Theresa May kormánya pénteken olyan javaslatcsomagot fogadott el, amely szerint az ország a kilépés után jóval szorosabb kereskedelmi kapcsolatokat tartana fenn az unióval, mint amilyent a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas tábora látni szeretett volna.

Letette az államfői esküt az újraválasztott török elnök, Recep Tayyip Erdogan, és ezzel Törökországban hivatalosan is végrehajtó elnöki rendszer lépett életbe. A lépéssel egyebek mellett megszűnt a Török Köztársaság 1923-as megalakulásával létrejött miniszterelnöki intézmény, és az államfőre szállt át a kormányfő minden jogköre. Az államfői palotában az esti ceremónián több tucat ország államfője, valamint kormányfője is részt vett. Jelen volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök is.

A Katalónia függetlenségének kérdésében eltérő álláspont ellenére pozitívnak értékelte első megbeszélését a spanyol kormányfő és a katalán elnök. A spanyol miniszterelnök-helyettes Pedro Sánchez és Quim Torra találkozója után arról beszélt: megállapodtak abban, hogy visszaállítják a kétoldalú kormányközi bizottságok működését, amelyek 2011 óta nem üléseznek. A katalán elnök úgy fogalmazott: most olyan kormány van Spanyolországban, amely elismeri, hogy egy politikai problémát párbeszéddel kell megoldani.

Kezdeményezi Varga Mihály pénzügyminiszter meghallgatását a jövő évi költségvetési javaslatról a parlament költségvetési bizottságának DK-s elnöke. Varju László az indítványt azzal indokolta, hogy 2019-ben a kormány által vártnál magasabb lesz az infláció, ezért az államnak az előzetesen kalkuláltnál nagyobbak lesznek a kiadásai. Úgy vélte: a költségvetési javaslat sem a hazai törvényeknek, sem az európai szabályoknak nem felel meg. A Pénzügyminisztérium alaptalannak nevezte az állításokat és hangsúlyozta: a költségvetési törvényjavaslat minden tekintetben megfelel a követelményeknek.

Áthelyezésre hivatkozva Orbán Viktor miniszterelnök leváltotta Hammerstein Juditot, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárát, a Balassi Intézet főigazgatóját. Helyére Schőberl Márton Lászlót nevezte ki a kormányfő.

Személyes egyeztetést vár a miniszterelnöktől, a kormánypárti és ellenzéki politikusoktól az ápolási díj ügyében a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége. Kovács Ágnes, a szervezet elnöke az InfoRádióban azt mondta: minél előbb meg kell hozni a szakpolitikai döntéseket, mert az elmúlt évtizedekben semmi nem változott az ügyben. A szervezet célja a többi között egy konzultációs testület létrehozása.

Visszatérítendő támogatást nyújt a kormány a vegyszerszennyezés miatt lakhatatlanná vált Grassalkovich úti ház lakástulajdonosainak. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a XXIII. kerületi hatlakásos társasházi ingatlan tulajdonosai lakásonként 15 millió 700 ezer forintot kaphatnak. Az összeg a tulajdonosokat terhelő pénzintézeti hitel törlesztésére, illetve a tulajdonosok lakhatását biztosító fizetési kötelezettségre használható fel.

A lakossági panaszok miatt kitiltatná Óbudáról péntektől a sörbicikliket Bús Balázs, a kerület polgármestere. A rendelet-tervezet erről szóló részét csütörtökön fogadhatja el a képviselőtestület. Az elmúlt napokban több bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz a Hajógyári-szigeten megjelenő sörbiciklisekkel kapcsolatban. A polgármester 50-200 ezer forint helyszíni bírsággal szankcionálná a sörbicikli hajtóit.