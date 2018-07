Elzárja a pártfinanszírozási pénzcsapot az államkincstár

A Magyar Államkincstár július 1-jétől kezdi csökkenteni azoknak a pártoknak támogatását, amelyeknél az Állami Számvevőszék korábbi vizsgálata jogszabályellenes finanszírozást állapított meg. Két párt esetében pedig már májusban levonta ennek mértékét.

A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak – tekintettel arra, hogy már közel fél éve mentesülnek a tartozás teljesítése alól - a Kincstárnak semmilyen további fizetési könnyítést nincs módjában nyújtani – áll a szervezet közleményében.

Így szól a rendelkezés A hatályos jogszabályok értelmében az a párt, amelyről bebizonyosodik, hogy tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el, köteles annak összegét a költségvetésbe befizetni, továbbá költségvetési támogatása ugyanekkora mértékben csökken.

A Kincstár a választásokra való zavartalan felkészülés érdekében április végéig egyetlen párttól sem vonta le a tartozás összegét a nekik járó állami támogatásból. Az érintett pártok a májusra járó összegeket is még megkapták, azonban a költségvetési bevételek biztosítása érdekében a választásokon elért eredményük alapján a Magyar Liberális Párt és az Együtt a jövőben nem jogosult költségvetési forrásra, így ezektől már akkor levonták a számvevőszéki vizsgálatban megállapított tiltott támogatás mértékét.

A Jobbik, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért, a MSZP és az LMP a következő négy évben is kap állami támogatást, esetükben a Kincstár 2018. júliustól vonja le, illetve kezdi levonni a megállapított összegeket.

Ez ugyanúgy vonatkozik a Jobbikra is, hiszen már január 24-ét követően is teljesíteniük kellett volna, ráadásul a Kincstár közleménye szerint bebizonyosodott az is, hogy a büntetés kifizetésére összegyűjtött pénzt kampánycélokra fordították - emlékeztet közleményében a Kincstár.

Az Állami Számvevőszék korábbi jelentéseiben azt állapította meg, hogy

a Jobbik 331,660 millió,

az Együtt 9,815 millió,

a DK 8,245 millió,

a PM 7,525 millió,

az MLP 6,185 millió,

az LMP 4,420 millió,

az MSZP pedig 2,025 millió forint értékben fogadott el tiltott vagyoni hozzájárulást.

A Jobbik – mivel az Állami Számvevőszék által megállapított 331,660 millió forintos tiltott támogatás jelentősen meghaladja a párt júliusban esedékes költségvetési támogatását – nem juthat közpénzhez, mindaddig, amíg a teljes összeg levonásra nem kerül a pártot megillető állami támogatásból – írja közleményében a Magyar Államkincstár.

