Elköltötte az adományokat a Jobbik - egy részét visszafizetnék

Régóta cikkez a sajtó a Jobbik anyagi problémáiról. Legutóbb a Magyar Posta küldött fizetési felszólítást a pártnak 61 millió forintos lejárt tartozása miatt, amit még kampánykiadványainak kézbesítéséért számolt fel az állami társaság.

A párt problémáinak gyökerét az a januárban született állami számvevőszéki határozat adja, amelynek értelmében a Jobbik tavaly 330 millió forintos tiltott párttámogatást fogadott el, amelyet – bár a párt jogsértőnek tartja az ÁSZ határozatát – egy ugyanekkora összegű büntetéssel együtt be kell fizetnie az államkasszába. A Számvevőszék nemrég a Jobbik ezzel kapcsolatos intézkedési tervét sem fogadta el és kezdeményezte a párt költségvetési támogatásainak felfüggesztését. Ezt követte a Posta már említett fizetési felszólítása.

A Jobbik elnöksége egyeztetést kezdeményezett az Állami Számvevőszékkel és a Postával is, ám nemrég a párt frakcióvezetője, Gyöngyösi Márton ATV-nek adott nyilatkozatából az is kiderült, hogy – ahogy azt korábban Novák Előd, a Jobbik volt országgyűlési képviselője is állította –

elköltötték azt a csaknem 100 millió forintot amely a számvevőszéki döntést követő gyűjtésből, támogatóik adományaiból folyt be a párt kasszájába.

Gyöngyösi Márton magyarázata szerint ugyanis az ÁSZ-tól kapott bírság és e szervezet reformja, valamint a Jobbik kormányváltó szándéka összefüggött. "A párt most per pillanat olyan, mint a templom egere" - mondta.

Arra a kérdésre, hogy nem tartja-e erkölcsileg aggályosnak a számvevőszéki bírság okán gyűjtött támogatások elköltését a választási kampányra, Gyöngyösi Márton a következőképp felelt. "Ezt a pénzt azoknak, akik azért adták, hogy az ÁSZ-bírságot törlesszük belőle, vissza fogja fizetni a párt".

A Jobbik július elejére várja állami támogatása negyedéves esedékes részét, amiből törlesztené tartozásait.