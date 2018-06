Donald Trump és Kim Dzsong Un is megérkezett Szingapúrba - a nap hírei

Kész találkozni az amerikai elnökkel az orosz államfő. A társasházi törvény módosítását is indokoltnak tartja a Kúria.

Az észak-koreai vezető, Kim Dzsong Un és Donald Trump amerikai elnök is megérkezett Szingapúrba. A két politikus történelmi jelentőségű találkozója június 12-én, kedden lesz. A két vezető a Sentosa szigetén található Capella Hotelben tárgyal egymással. Az összejövetelen először ül tárgyalóasztalhoz hivatalban lévő amerikai elnök az észak-koreai vezetővel. A megbeszélés központi témája a Koreai-félsziget atommentesítése lesz, amelynek egyik első lépése, hogy Phenjan feladja atomprogramját. Az eddigi diplomáciai források szerint a keddi találkozó helyi idő szerint reggel kilenc órakor, közép-európai idő szerint hajnali 3-kor kezdődik. Szingapúr szigorú biztonsági intézkedéseket rendelt el a találkozó idejére.

Visszavonta a G7-csúcs zárónyilatkozatának támogatását az amerikai elnök. Donald Trump a kanadai kormányfő - szerinte - hamis állításaival indokolta ezt. Justin Trudeau sértőnek nevezte az amerikai vámtarifákat, amelyeket Washington mások mellett Kanadára vetett ki és azt ígérte, hogy július 1-től Ottawa megtorló intézkedéseket hoz az Egyesült Államokkal szemben. A G7 csúcson elfogadott dokumentumban a többi között a demokratikus társadalmak védelméről, a kereskedelmi korlátok lebontásáról és a klíma változás elleni harc folytatásáról állapodtak meg a résztvevő államok vezetői.

Kész találkozni az amerikai elnökkel az orosz államfő. Vlagyimir Putyin a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján azt mondta: több ország is jelentkezett az esetleges csúcstalálkozó házigazdájának. Donald Trump korábban többször is hangsúlyozta, hogy szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatokat Moszkvával, amelyet az amerikai hírszerzés azzal vádol, hogy beavatkozott a 2016-os elnökválasztási kampányba.

Támogatja a nyitott és globális világgazdaságot a kínai elnök. Hszi Csin-ping a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján 30 milliárd jüan hitelt ajánlott fel a szövetség országainak. Bár a kínai elnök nem nevezte meg az Egyesült Államokat, Peking és Washington között feszült a viszony a Kína felé billenő kereskedelmi mérleg egyenlőtlenségei miatt.

Több jogszabály mellett a társasházi törvény módosítását is indokoltnak tartja a birtokperek országos vizsgálata után a Kúria. A munkacsoport nagyobb hatáskört adna a társasházaknak a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyekben, ami megakadályozná, hogy akár százával kelljen társasházi lakóknak perbe lépniük. Indokoltnak tartaná a jegyző előtti egyezségkötés lehetőségét, valamint a kérelem visszavonását is. A testület szerint az ilyen típusú perekben az év elején életbe lépett új polgári perrendtartással is fenntartható a bíróságok eddigi gyakorlata.

Ismét Fekete-Győr Andrást választotta meg a Momentum Mozgalom elnökének a párt 84 fős küldöttgyűlése titkos szavazással, 56 százalékot kapott. Az elnökválasztáson második fordulóra akkor lett volna szükség, ha az első fordulóban egyik jelölt sem éri el az 50 százalékos többséget. Nemes Balázs 26 százalékot, Dukán András Ferenc 18 százalékot kapott. Az elnök mandátuma két évre szól, ahogyan a négy elnökségi tagé is. A párt vezetése az áprilisi választás után mondott le.

A Szent István csatahajó elsüllyedésének 100. évfordulójára emlékeztek a horvátországi Pulán. A magyar ipar- és hadtörténet kiemelkedő alkotása 65 méter mélyen, fedélzetével lefelé fordulva fekszik a nyílt tengeren. Felkutatására több expedíció is indult, helyét az 1970-es években jugoszláv búvárok derítették fel. A hajóroncsot magyar szakemberek is átkutatták, de állapota és a kiemelés költségei miatt nem valószínű, hogy valaha is a felszínre kerül. A hajó elsüllyesztésénél 89 magyar tengerész vesztette életét.

Hétfőn, a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntőjének első napján versenyez Torinóban a Magyarországot képviselő Pohner Ádám. A megmérettetésen a kontinens 20 szakácsa méri össze tudását hétfőn és kedden, közülük tízen juthatnak tovább a 2019-es lyoni világdöntőre. A zsűrit idén Széll Tamás vezeti, aki a magyar szakácsok között elsőként 2016-ban Bocuse d'Or Europe győztese lett, majd a 2017-es lyoni világdöntőben a 4. helyezést szerezte meg.

Svájcban a voksolók több mint 75 százaléka utasította el a monetáris rendszer reformját, míg az online szerencsejátékról szóló javaslatot csaknem 73 százalék támogatta. A népszavazáson a monetáris rendszer reformját kezdeményezők azt akarták elérni, hogy szűnjön meg a kereskedelmi bankok pénzteremtési joga, amelyet kizárólag a jegybank kezébe adtak volna. Az online szerencsejáték ügyében a többség a svájci kaszinóknak is megadná a lehetőséget, ugyanakkor megtiltaná azoknak a külföldi online működtetőknek, amelyeknek nincs bejegyzett működési engedélyük Svájcban.

A spanyol Rafael Nadal nyerte meg a Francia nemzetközi teniszbajnokságot, mivel a döntőben három szettben legyőzte az osztrák Dominic Thiemet. A harmadik szettben sérüléssel küszködő salakkirály a 17. Grand Slam-torna-győzelmét aratta. A világelső, aki az egész tornán egy szettet vesztett, saját rekordját tovább javítva 11. alkalommal emelhette a magasba a Muskétások Kupáját és a 79. tornáján diadalmaskodott.

Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben. A 30 éves Vettel idei harmadik, pályafutása ötvenedik futamgyőzelmét aratta. A második helyen Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője végzett, míg a dobogó alsó fokára a Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája állhatott fel.