Simicskó István a Honvédelmi Sportszövetség új elnöke

Simicskó István korábbi honvédelmi minisztert választotta meg egyhangúan új elnökének a Honvédelmi Sportszövetség (HS) küldöttgyűlése hétfőn.

Az Országgyűlés több mint 80 százalékos támogatottsága mellett létrejött szervezet korábban megfogalmazott céljai nem változnak, mint ahogyan az eddigi elnök, Szöul kardvívó olimpiai bajnoka, Nébald György sem távozik a HS-től, ő újonnan megválasztott általános alelnökként folytatja a munkát.

Simicskó István - akinek elnöki megbízatása öt évre szól - egyhangú megválasztását követően azt mondta, hogy a honvédelmi nevelés kiemelt stratégiai közfeladat, amelynek megvalósítása során erősödik a társadalomban az önkéntes alapú hazafias elkötelezettség, a nemzettudat. Kijelentette, a HS elnökeként ugyanaz a célja, mint miniszterként, azaz a honvédelem ügyének népszerűsítése a fiatalok körében, a haza iránti áldozatkészség és a hazafiasság erősítése a társadalom minden szintjén.

Hozzátette, hogy mindezeknek a megvalósításában kiváló eszköz a Honvédelmi Sportszövetség, amely közfeladatot ellátó szervezetként fókuszál arra, hogy a sporton, sporttevékenységeken keresztül egészséges, összetartó közösségek alakuljanak ki országszerte, valamint erősödjön a társadalom és a honvédelem kapcsolata.

Simicskó István a HS elnökeként az egyik fő feladatának tekinti annak elősegítését, hogy minél többen sportoljanak a szabadidejükben, illetve, hogy a fiatalok és a családok minél több sportággal ismerkedjenek meg, ezáltal egészségesebb életmódot folytassanak.

"Haza csak egy van, annak szellemi és fizikai megvédése nemcsak nekünk, hanem a következő generációk számára is kiemelkedően fontos feladat és ebben itt és most felelősségünk van. Továbbá az is fontos, hogy a fiatalok honvédelem iránti érdeklődése, nyitottsága és elkötelezettsége a sporton keresztül is meg tudjon valósulni" - mondta Simicskó. "Emellett a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget kíván teremteni a szervezet. Amikor azt halljuk, tapasztaljuk, hogy a magyar fiatalok között mennyi túlsúlyos van, és amikor a hazaszeretet fogalmának kiüresedésével szembesülünk a mindennapjainkban, akkor látjuk, hogy van tennivalónk."

A Honvédelmi Sportszövetséget hét szervezet alapította, de mára már közel 100 tagszervezettel rendelkezik. A HS eddig elsősorban általános és középiskolás diákoknak szervezett versenyeket. A jövőben a versenyek és a sportágak száma tovább bővül, és kiemelt szerepet kapnak az iskoláknak szervezett szellemi és sportos vetélkedők és sportesemények, amelyek során elsősorban a honvédelemhez kapcsolódó tudásukat fejleszthetik, valamint honvédelemhez köthető sportágakat - például cselgáncs, vívás, vagy sportlövészet - próbálhatnak ki a résztvevők.

A HS az idei évtől kedvezményes árú táborokat is szervez, és együttműködik más szervezetekkel, amelyek olyan táborokat működtetnek, ahol a gyermekek tartalmasan és sportosan tölthetik el szabadidejüket.

A HS közlése szerint a hazafias nevelés történetében "újabb mérföldkő" lesz a Honvédelmi Sportközpontok megépülése, amelyek az ország egész területén biztosítanak majd sportolási lehetőséget családok és generációk számára, és ahol önkéntes alapon bárki kipróbálhatja magát a küzdősportok vagy éppen a sportlövészet területén. Ezeknek a központoknak a kijelölése és tervezése jelenleg is zajlik.