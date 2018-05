Erőss Loránd érdemelte ki idén a Dr. Szabó György-díjat

Dr. Erőss Loránd idegsebész, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet munkatársa kapta idén a Hemingway Alapítvány Dr. Szabó György orvostudományi díját.

A Hemingway Alapítvány 1998 tavaszán alapította meg a neves orvosprofesszorról elnevezett Dr. Szabó György-díjat, melyet évente a magyar orvostudomány egy-egy kiemelkedő személyiségének adományoznak a kuratórium döntése alapján. A 2018. évi díjat Dr. Erőss Loránd egyetemi docens nyerte el tudományos, orvosi, valamint oktatói munkásságának elismeréseként. A díjat Vízi E. Szilveszter akadémikus, a kuratórium elnöke, Fazekas Árpád, Jakab Ferenc, Rosivall László, Surján László, Mikola István és Szabó Dezső, valamint George F. Hemingway, a kuratórium tagjai ítélték oda.

"Akik korábban megkapták ezt a díjat, példaképeim, tanáraim, olyan emberek, akikre mindig felnéztem, és a mai napig elérhetetlen szakmai magasságban vannak. Ezért ez a díj nagy elismerés számomra, és az eljövendő díjazottak számára is" - mondta a díjátadó után az InfoRádiónak Erőss Loránd idegsebész, fájdalomterapeuta, ideggyógyász osztályvezető főorvos, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet munkatársa. A Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi docense, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának tanára hozzátette, a díj presztízse évről évre nő, elsősorban a kuratórium munkájának köszönhetően, mert olyan díjazottak voltak, akik az országban maradandót alkottak.

Erőss Loránd a legbüszkébb az epilepsziasebészetben elért eredményekre, amelyeket nem egyedül, hanem egy munkacsoporttal vívott ki.

"Büszke vagyok arra is, hogy ki tudtam építeni és meg tudtam erősíteni a transzlációs kutatást az intézetünkben, össze tudtam kapcsolni a kutatókat és a klinikusokat, össze tudtam kapcsolni azokat a tevékenységeket, amelyeket korábban vagy nem végeztünk, vagy csak részben próbáltuk. Ez most rendszerszerűen működik a nemzeti egykutatási program részeként" - mondta az elismert idegsebész, és arról is beszélt, hogy a tevékenysége révén a mozgászavarban szenvedőket, a Parkinson-kórosokat, az epilepsziásokat, a gerincvelősérült betegeket, a krónikus fájdalmaktól szenvedőket olyan új orvosi eszközökkel tudják gyógyítani, amelyekhez a hozzáférés ebben a régióban eléggé limitált.

A névadó A díjnak nevet adó Dr. Szabó György fő kutatási területe a veseműködés és a nyirokkeringés élet- és kórélettana volt. Több mint 300 tudományos közleménye jelent meg és számos egyetemi jegyzetet, monográfiát, szakkönyvet írt. Nemzetközileg ismert és megbecsült tudós volt. Lymphológiai kutatásainak eredményei nagy részben tankönyvi adattá váltak. Nemcsak elhivatott, kitűnő orvos, de nagyszerű oktató, iskolateremtő tudós volt. Számos nemzetközi hírűvé vált tanítványt nevelt.

A díj korábbi nyertesei:

1998-ban prof. Dr. Halász Béla akadémikus

1999-ben prof. Dr. Besznyák István akadémikus

2000-ben prof. Dr. Flerkó Béla akadémikus

2001-ben prof. Dr. Palkovits Miklós akadémikus

2002-ben prof. Dr. Rák Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár

2003-ban prof. Dr. Tulassay Tivadar akadémikus

2004-ben prof. Dr. Rozsos István egyetemi tanár

2005-ben prof. Dr. Dzsinich Csaba egyetemi tanár

2006-ban prof. Dr. Sótonyi Péter akadémikus

2007-ben prof. Dr. Schaff Zsuzsa akadémikus

2008-ban prof. Dr. Nyáry István tanszékvezető egyetemi tanár

2009-ben prof. Dr. Kopp Mária tanszékvezető egyetemi tanár

2010-ben prof. Dr. Rihmer Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár

2012-ben prof. Dr. Gulyás Balázs akadémikus

2015-ben prof. Dr. Hangody László akadémikus

2017-ben prof. Dr. Lang György intézetigazgató

