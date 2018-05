Közös ellenzéki képviselőjelölt Budapesten

Nagy Béla pedagógus a közös ellenzéki képviselőjelölt az V. kerületben.

Nagy Béla nyugdíjas pedagógus a közös ellenzéki jelölt a belvárosi időközi önkormányzati képviselő-választáson. Őt támogatja az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd is.

A főváros V. kerületének 4. számú egyéni választókerületében azért tartanak időközi képviselőválasztást július 8-án, mert az eddigi képviselő, Böröcz László (Fidesz-KDNP) a tavaszi parlamenti választáson országgyűlési mandátumot szerzett és a két tisztség összeférhetetlen. A Jobbik korábban már közölte, hogy pénzügyi okok miatt nem indít önálló jelölteket a budapesti időközi önkormányzati választásokon.

Nagy Béla bemutatkozó sajtótájékoztatóján, a Pilvax előtt azt mondta: 65 éves pedagógus, nemrég vonult nyugdíjba, baloldali beállítottságú. Negyven évet töltött a katedrán, ebből csaknem húszat a kerületben, ahol már harminc éve él. Úgy gondolja, ismeri az itt élők életét, gondjait. Foglalkozni kell az üres lakások és üzlethelyiségek problémájával, a csökkenő zöldterületek pótlásával, a parkolási gondok megoldásával és a kerületben élők éjszakai nyugalmának kérdésével - sorolta.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke a sajtótájékoztatón azt mondta, nagyon fontos, hogy "minden párt" beállt a független civil jelölt mögé. Hozzátette: az a céljuk, hogy a következő választásokon is egyetlen ellenzéki jelölt induljon a Fidesz jelöltjével szemben, vagyis ne aprózzák szét az ellenzéki erőt.

Csárdi Antal (LMP) - aki a tavaszi országgyűlési választáson a Belvárosban szerzett parlamenti mandátumot - kiemelte: olyan civil jelölt mögött sorakoztak fel, aki a kerületben lakik, élő kapcsolata van a várossal, a benne élőkkel, korából adódóan meg tudja szólítani az idősebbeket, pedagógusként pedig a fiatalokkal is kapcsolata van.

Gy. Németh Erzsébet, a DK fővárosi képviselője szintén arról beszélt, hogy egy demokratikus jelöltnek kell szemben állnia a Fideszével. A parlamenti választáson is a többi "demokratikus párt" visszalépésével tudott győzni az LMP-s Csárdi Antal. Nagy Bélának ugyanilyen esélye van arra, hogy független jelöltként, minden "demokratikus párt" támogatásával bekerüljön a képviselő-testületbe.

Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője kifejtette: a párt a tavaszi parlamenti választáson is vállalt áldozatokat, visszalépett. A választás után az ellenzéknek erőt kell mutatnia, amire az első lehetőség az időközi választás - jelentette ki. Az ellenzéknek meg kell mutatnia, hogy lehet benne bízni, és vannak hiteles, erős politikusok, akik képesek tenni a helyiekért.

Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője örömét fejezte ki, hogy mindenki felismerte a választási rendszer "vastörvényét", hogy "aki nem egyetlen közös jelölt mögé sorakozik fel, az vagy végtelenül ostoba, vagy a Fidesz érdekeit szolgálja". Közölte: a Fidesz most is megpróbálja majd "kamujelöltekkel" megosztani az ellenzéket.

Megkérdezték Tordai Bencét, azzal, hogy a Liberálisok külön indítják az időközi választáson Szabadai Viktort, valamint kiléptek a Párbeszéd frakciójából, végleg kiírták-e magukat az ellenzéki összefogásból. A párbeszéd szóvivője kifejtette: úgy látja, a liberálisok lerombolják azt az ellenzéki integrációt, amely kezdett kialakulni. "Végtelenül felelőtlen viselkedés a részükről" - jelentette ki, hozzátéve, hogy a liberálisok viselkedésének mozgatórugóit csak találgatják, nem tudják, hogy anyagi motivációjú-e vagy "öncélú, nárcisztikus politika".

Arra a kérdésre, hogy miért "vitték be" a liberálisokat a Parlamentbe, Tordai Bence azt válaszolta, megpróbálták "a teljes ideológiai spektrumot" lefedni, hogy megmutathassák, a teljes "demokratikus ellenzék" szemben áll az Orbán-rezsimmel. "Sajnáljuk, hogy a liberálisok nem bizonyultak méltónak erre a bizalomra" - jegyezte meg. A politikus szerint a liberálisok már 2014-ben, majd most is eljátszották a bizalmat, ezért "még egyszer senki nem sétál bele ebbe az utcába".