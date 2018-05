Gulyás Gergely összehangolja majd a főváros és a kormány közös munkáját

Úgy tudom, a főpolgármestert 2019-ben is közvetlenül fogják választani, és az új kormány összetétele is kedvező változásokat mutat a főváros szempontjából - nyilatkozta Tarlós István.

A főváros javát szolgálja, és eredményesebb, hatékonyabb együttműködést vetít előre a negyedik Orbán-kormány Tarlós István szerint. A főpolgármester a Magyar Időknek adott interjúban túlzásnak nevezi az ellenzék optimizmusát a jövő év őszi önkormányzati választás kapcsán. Budapest első embere rámutatott, hogy számos olyan program fut, amelyre korábban nem volt példa.

– Hol tart a tárgyalás a 2019-es főpolgármester-jelöltségéről?

– Azt hiszem, ma már nem szorul bizonyításra, hogy 2010 és 2018 között a kormány és a jelenlegi városvezetés együttműködve lényegesen több eredményt mutat fel Budapesten, mint amire az azt megelőző évtizedekben mások képesek voltak. Ami a folytatást illeti, miniszterelnök úr a közelmúltban egyértelmű beszélgetést kezdeményezett a kérdésről.

Úgy tudom, a főpolgármestert 2019-ben is közvetlenül fogják választani, és az új kormány összetétele is kedvező változásokat mutat a főváros szempontjából. Még pontosan nem tudom, hogy az újabb ötéves főpolgármesteri ciklus vállalásához az általam szükségesnek tartott egyéb feltételekről a kormányfő mikor és hogyan foglal állást, így ennek részleteiről nem kívánok beszélni.

– Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség élére jelölt miniszter tíz évre szóló Budapest-stratégiáról beszélt bizottsági meghallgatásán. Lehet ennek a főbb pontjai­ról tudni valamit?

– Gulyás Gergellyel régóta jó a munkakapcsolata a főváros vezetésének. Az elmúlt napokban járt a Főpolgármesteri Hivatalban, és beszéltünk erről a stratégiáról. Az együttműködés a Miniszterelnökség és a főváros vezetése között jelentősen tovább javul. Készült egy statútum, amelyet majd a kormányrendeletben fognak megfogalmazni, és amelynek a pontos tartalmát nem tisztem most közreadni.

Annyi elmondható, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a főpolgármester együttműködnek a jövőben a Budapestet érintő kiemelt fejlesztésekben, és a miniszter összehangolja majd a főváros és a kormány közös munkáját ezekben a kérdésekben. Kijelenthetem, hogy ez egy lényegesen jobb helyzet a gyakorlatban, mint ami eddig volt. Az együttműködés – ahogy azt Gulyás Gergely is megerősítette – az önkormányzati kompetenciákat nem érinti.

– A Fürjes Balázs által vezetett, a Budapest és az agglomeráció állami fejlesztéseiért felelős államtitkárság is a fenti célt szolgálja?

– Fürjes Balázzsal már évek óta bizonyítottuk és bizonyítjuk, hogy jól együtt tudunk dolgozni. Ennek az egyik, de nem egyetlen példája a tavalyi vizes vb megszervezése. Fürjes Balázs már eddig is a kiemelt állami beruházások lebonyolításáért volt felelős. Ugyanezt a munkát fogja végezni Gulyás Gergely miniszter vezetése alatt államtitkárként. Ez a hármas: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Fürjes Balázs államtitkár és a főpolgármester mindenféle feszültség és akadály nélkül képes és akar együttműködni, ami feltétlenül Budapest javát szolgálja.

– Ezzel szemben az ellenzék úton-útfélen azt hangoztatja, hogy a kormány meg akarja fojtani a fővárost. Mi erről a véleménye?

– Ahogy az éremnek, úgy ezeknek a kijelentéseknek is két oldaluk van. Az nem vitás, hogy budapesti ügyekben voltak vitáink eddig a kormány egyes tagjaival, de a tények bizonyítanak. Nem kell mást tenni, csak egy tárgyilagos leltárt készíteni vagy a főváros külföldi megítélését figyelembe venni, és azonnal látszik a különbség a korábbi húsz év és az elmúlt nyolc év kormányzati és fővárosi együttműködésének eredménye között.

Az ellenzék egy meghatározó része a legenyhébben szólva is furcsán viselkedik. Leszerepelt ellenzéki pártok képviselői ülnek be a stú­diókba, ahol pocskondiáznak kijelölt minisztereket azelőtt, hogy azok egyáltalán hivatalba léptek volna. Olykor jelentéktelen aktorok csúfolódnak nemzetközi hírű szaktekintélyekkel. Közismert bohóc nevez bolondnak tudós embereket. Kitalálnak történeteket Budapest állítólagos megfojtásáról is vagy arról, hogy szerintük megszűnik a közvetlen főpolgármester-választás. Ezek is inkább indulatból fakadó megnyilvánulások.

Azt sem egészen tudom értelmezni, amibe utolsó szalmaszálként belekapaszkodtak a fehér holló ritkaságú hódmezővásárhelyi események kapcsán, hogy generálisan valamiféle teljes ellenzéki összefogás lenne. Ez a gyakorlatban valószínűleg megvalósíthatatlan. Ellentmond a pártok érdekeinek, ellentmond annak, hogy összeegyeztethetetlen politikai ideológiák és programok vannak. Mindössze politikai lózung, aminek egyetlen értelme, hogy váltsuk le a Fideszt. Ez nem program. Nehéz elképzelni, hogy egy vérbeli jobbikos majd rászavaz egy DK-s polgármester-jelöltre, ha felszólítják arra.

– Említette korábban, hogy a Miniszterelnökség leköszönő vezetőjével az elmúlt négy évben számos politikai vitája volt. Beszélt a közelmúltban Lázár Jánossal?

– Bejelentkezett, talán egyszer el is jön. Nem akarok Lázár Jánosról semmi rosszat mondani, ő most kikerült a döntéshozó gépezetből, nehezebben is tudna védekezni a vele kapcsolatos kijelentések ellen. Annyit azonban hozzáteszek, hogy a mi ellentétünk alapvetően nem eleve elrendelt volt, egyszerűen más volt a dolgunk. Ez a történet most lezárult, nem kívánom utólag kommentálni. Az azonban biztos, hogy a jelenlegi kijelölt kancelláriaminiszterrel sokkal természetesebbnek, együttműködőbbnek látszik a kapcsolat.

– A főpolgármester közvetlen választásához ragaszkodik, de mi a véleménye a budapesti közigazgatásról? Maradjon így vagy szükség lenne változtatásokra?

– Aki nem képmutató ebben a kérdésben, az tudja, hogy a budapesti kétszintű közigazgatási rendszer 1994 óta vitatott. Ettől függetlenül nem tudok arról, hogy konkrét elképzelése lenne a kormánynak vagy a miniszterelnöknek a közigazgatás megváltoztatására, a főpolgármester és a kerületi polgármesterek közvetlen választásának eltörlésére. Orbán Viktor korrektségéhez nem fér kétség, egy ilyen változtatást nem hallgatna el előlem. A közigazgatás átalakításával kapcsolatos találgatások csak bizonytalanság keltésére jók. Láthatóan az ellenzék számottevő része nem képes egy egyértelmű választási eredménybe belenyugodni, mindenáron feszültséget akar.

– Ennek ellenére az ellenzék elégedett az országgyűlési választás budapesti eredményével. Hogy értékeli a kormánypártok fővárosi szereplését?

– Azt mondani, hogy a parlamenti választáson Budapest volt a Fidesz legerősebb bástyája, gyerekes lenne. Más kérdés, hogy az ellenzék sajátosan értelmezi az itteni eredményeket. Egyrészt az országgyűlési választási körzetek nem egyeznek meg a kerülethatárokkal, másrészt a polgármester-választások esetében lényegesen fontosabb szempont a személy kérdése.

Készült egy felmérés, amely kerületenként elemzi az április 8-i eredményeket, ebből kiderül, hogy jelentősen eltér a pártok helyzete az országgyűlési választás által pozicionáltaktól. Nem állítom, hogy a Fidesz mindenhol jól áll, de a „kétharmadunk van Budapesten” ellenzéki kijelentés átmentése az önkormányzati választásokra enyhén szólva eufemisztikus. Amennyiben az ellenzék egyes vezetői beleélik magukat abba, hogy ugyanolyan jó pozícióban vannak az önkormányzati választásokat tekintve, mint a parlamenti választáson, akkor valamennyi hibát bizonyosan elkövetnek.