Kedden alakul meg az új Országgyűlés

Múlt héten hivatalossá vált az áprilisi választás eredménye, kedden megalakulhat a következő Országgyűlés.

Miután múlt héten hivatalossá vált az áprilisi választás eredménye, nemsokára megalakulhat a következő Országgyűlés, kedden esküt tesznek a mandátumot szerzett képviselők, megválasztják a parlament tisztségviselőit és határoznak a bizottsági struktúráról.

A Házban a kormánypártok kétharmados többsége mellett összesen 7 frakció lesz.

A Fidesz képviselőcsoportját Kocsis Máté, a KDNP-ét Harrach Péter, a Jobbikét Gyöngyösi Márton, az MSZP-Párbeszéd szövetségét Tóth Bertalan, a Demokratikus Koalícióét Gyurcsány Ferenc, az LMP frakcióját pedig Szél Bernadett vezetheti.

Az Országgyűlés megalakulása után várható menetrendről eddig kevés információ került nyilvánosságra. Az alakuló ülést követően a Ház bizottságai megkezdhetik a miniszter-jelöltek meghallgatását, és rövidesen megalakulhat az új kormány, amelynek vezetője,

Orbán Viktor már több olyan törvényjavaslatot is említett az elmúlt hetekben tett nyilatkozataiban, amelyekről hamarosan szavazhat is a parlament.

Az egyik ilyen a kvótanépszavazás nyomán beterjesztett, ám a kétharmados felhatalmazás hiányában korábban el nem fogadott alaptörvény-módosítás. Erről a kormányfő a következőképp fogalmazott múlt héten a Kossuth-rádiónak nyilatkozva.

"Kötelességemnek, és a Fidesz-Kereszténydemokrata Néppárt közös, erkölcsi kötelességének érzem, hogy most ezt az alkotmánymódosítást vigyük végbe, meg is fogjuk ezt tenni. Ehhez kapcsolódik a Stop Soros törvénycsomag is. Magyarországon működik Soros Györgynek egy árnyékhadserege, szeretnénk, ha följönnének a fényre. Másfelől szeretnénk ebben világossá tenni, hogy

a migráció nem emberi jogi, hanem nemzetbiztonsági kérdés,

azoknak pedig, akik illegális bevándorlást támogatnak és nem magyar állampolgárok, ki fogjuk tenni a szűrét Magyarországról – erről szól a Stop Soros csomag".

Egy korábbi nyilatkozatában a kormányfő rámutatott, hogy tervei szerint még a nyári törvénykezési szünet előtt elfogadhatja a Ház a jövő évi költségvetést is.