Így óvhatjuk meg internetes biztonságunkat

Az internet a mindennapok része. Használatával könnyebbé, egyszerűbbé tehetjük életünket. A virtuális tér azonban valós veszélyeket is jelent – figyelmeztet a rendőrség.

A police.hu-n megjelent közlemény szerint a digitálisan tárolt személyes és pénzügyi adataink megfelelő védelem hiányában illetéktelen személyekhez kerülhetnek. Az elkövetők módszerei időről-időre változnak, de az ajánlott biztonsági intézkedések és magatartási szabályok tudatos betartásával jelentősen csökkenthetőek a felmerülő kockázatok.

A technikai megoldások jelentik az első lépcsőfokot. Gondoskodjunk arról, hogy a számítógépünk és az otthoni hálózatunk is biztonságos legyen. Ennek érdekében érdemes rendszeresen frissíteni a számítógép operációs rendszerét és a programokat, illetve a mobil alkalmazásokat. A kártékony programok elleni védekezés céljából javasolt vírusirtó program telepítése és rendszeres frissítése is.

A felhasználói fiókok felületén továbbá ajánlott beállítani, hogy a fontosabb műveletekhez (például: program telepítése) a felhasználó engedélyére legyen szükség. Ne állítsuk a böngésző biztonsági beállításait az ajánlott szint alá, és ne telepítsünk ismeretlen eredetű szoftvereket – javasolják.

A legjobb zár és riasztó sem ér semmit, ha a tulajdonos átadja a kulcsot és a kódot, vagy nyitva hagyja az ajtót, és nem kapcsolja be a riasztót. Az interneten keresztül érkező veszélyek néhány egyszerű szabály betartásával elkerülhetőek. Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékletét szabad megnyitni, és soha ne adjunk meg jelszót, PIN-kódot elektronikus levélben küldött kérésre.

Belépéskor mindig gépeljük be az URL-címet, ne a kapott linkre kattintva lépjünk be az oldalra – figyelmeztet a közlemény. Online történő bankkártyás fizetésnél mindig meg kell győződni arról, hogy az adott bank eredeti oldalán adjuk meg az adatokat! Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendelkező (https-előtagú) oldalon adjunk meg.

Otthon az értékeink (készpénz, ékszer) védelmére további megoldásokat (értéktároló, széf) használunk. A digitálisan tárolt adatain védelme érdekében is fokozott körültekintéssel járjunk el: egyrészt, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, másrészt elvesztésük (például: technikai probléma, szándékos károkozás) esetén is vissza tudjuk állítani őket. Ne adjuk meg senkinek felhasználó nevünket és jelszavunkat! Figyeljünk, hogy a közösségi oldalon ne legyen nyilvános a profilunk, a személyes adatainkat, a megosztott tartalmakat csak az ismerőseink láthassák!

Csoportosítani is tudjuk ismerőseinket, ezáltal korlátozhatjuk, hogy ki mit láthat. Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi profiljával történő bejelentkezéskor érdemes ellenőrizni, hogy az oldal vagy alkalmazás milyen személyes adathoz fér hozzá. A beállításokat szükség esetén módosítani is lehet. Más által is használt számítógépen – ha befejezte az internet használatát – minden esetben jelentkezzen ki a közösségi oldalról, levelezéséből! A böngésző bezárása nem elegendő.

Rendszeresen készítsünk biztonsági másolatot fontos adatainkról! Erre alkalmas lehet egy külső merevlemez, amit csak a biztonsági mentés idejére csatlakoztatunk a számítógéphez, vagy olyan online tárhely, amely tárolja a fájlok korábbi verzióját is – hangsúlyozza a közlemény.

100%-os biztonság nincs! De a biztonságos környezet megteremtésével, tudatos internetezéssel és adataink fokozott védelmével biztonságosabbá tehetjük a világháló használatát.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!