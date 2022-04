Karácsony Gergely: ezt benéztem

Karácsony Gergely nem hiszi, hogy teljesen otthagyja az országos politikát, de úgy érzi, hogy a Párbeszédnek dinamizálni kell magát ebben a helyzetben. A főpolgármester az ATV Egyenes beszéd című műsorában arról beszélt: a döntését már korábban meghozta, a választás eredménye ebben csak megerősítette.

Mint mondta, nem csak az eredménnyel kellett megbirkóznia. „Húsz éve nem volt ilyen választás, amit ennyire benéztem volna, ezt intellektuálisan is fel kell dolgoznom” – fogalmazott. Száz százalékig biztos volt abban, hogy 35-40 körzetet meg tud nyerni az ellenzék, de „valószínűleg valamit nem értettünk abból, ami körülvesz minket” – tette hozzá.

Úgy látja, hogy a Jobbik egykori szavazóit veszítették el, ami nem a Jobbik politikusainak hibája, hanem közös hiba, mert volt egy nagyon jelentős szavazói réteg, aki nem ment az ellenzékre szavazni. Az a fő kérdés szerinte, hogy lehet-e parlamenti választás útján ezt a rendszert leváltani, arra hajlik, hogy igen, de azért ez nem egyértelmű.

Arról is beszélt, hogy nem bánta meg, hogy visszalépett Márki-Zay Péter javára. Végül arra is kitért, hogy listás jelöltsége szimbolikus volt, és az is maradt, helyette – a Párbeszéd döntése értelmében – Szabó Rebeka fog majd a parlamentben dolgozni.

