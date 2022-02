Leadta országos listáját a Mi Hazánk Mozgalom

Elértük az alapvető célunkat: mindenhol lehet majd a Mi Hazánkra szavazni, ráadásul elsőként sikerült leadnunk az országos listánkat - jelentette be Dúró Dóra, aki független képviselőként dolgozik jelenleg az Országgyűlésben.

Úgy értékelt közleményében, hogy "az utóbbi hetek is megmutatták, milyen erő van ebben a közösségben, amely most már felnőtt a két nagy politikai tömb mellé, és jóval a határidő lejárta előtt bejelentettük az országos listánkat. Így hivatalosan is eldőlt, hogy azoknak is lesz választási lehetősége, akik sem a Fidesz urambátyámrendszeréből nem kérnek, de nem is akarnak visszatérni a Gyurcsány-korszak nemzetellenes politikájához."

A Mi Hazánk országos listájának első húsz helyezettje:

1. Toroczkai László (egyben miniszterelnök-jelölt)

2. Dúró Dóra (elnökhelyettes)

3. Dr. Apáti István (független országgyűlési képviselő, volt jobbikos)

4. Novák Előd

5. Szabadi István (pártigazgató)

6. Dócs Dávid

7. Pakusza Zoltán

8. Dr. Fiszter Zsuzsanna

9. Lantos János

10. Dr. Popély Gyula

11. Dr. Páli Jenő

12. Dr. Pápai Ákos

13. Nagy Attila

14. Földesi Mihály

15. Nagy Zoltán

16. Varga Tamás

17. Vékony Csongor

18. Éberling Balázs

19. László Attila

20. Fekete László ("az ország legerősebb embere")

"Aktivistáink az ország minden pontján küzdenek jelenleg is. Rengeteg támogató visszajelzést kapunk az emberektől, és most már jóval az országos lista állításához szükséges 71 jelölt fölött tartunk. Ebben a pillanatban körülbelül 100 választókerületről beszélhetek, de ez nem naprakész, hiszen folyamatosan gyűlnek az aláírások és születnek a Választási Bizottság részéről a döntések" – mondta az InfoRádióban Toroczkai László. Megjegyezte, a Mi Hazánk Mozgalom a Fidesz és az egyesült balliberális oldal mellett most már a harmadik erőként indul a választásokon.

Az elmúlt két esztendőben lopakodó Covid-diktatúra kezdett el kiépülni, ez ellen harcolunk - hangsúlyozta a pártelnök a kampányuk fő üzeneteként. "Mindenféleképpen le kell állítani a kötelező oltások irányába haladó kormányzati intézkedéseket, de emellett látni kell azt a lopakodó gazdasági, vagy talán mondhatnám, gazdaságpolitikai törekvést, ami az egész koronavírus-járvány mögött van, és mi erre mutatunk rá. A Világgazdasági Fórum érdekeltségére, hiszen ott a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca, a Johnson and Johnson – ilyen globális nagyvállalatok állnak sokszor olyan, egészségügyinek tűnő követelések mögött, amikor valójában a profit az ő zsebükbe vándorolt. Ezért követelünk 2020 óta járványszolidaritási adót a koronavírus haszonélvezőire is; ne a magyar emberekkel fizettessék meg az óriásira növelt államadóssággal ennek az egész ügyletnek a költségeit".

A legtöbb közvélemény-kutató 3 százalék körülire méri Toroczkai László szerint a Mi Hazánk támogatottságát, de van olyan is, amelyik 7 százalékosra teszi.

"Azt gondolom, hogy nagyon komoly esély van arra, hogy április 3-a után harmadik erőként egy tisztességes kontroll lehetünk a parlamentben" - tette hozzá.

Nyitókép: Rosta Tibor