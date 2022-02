Tiltakoznak az ellenzék ismert támogatói Róna Péter államfői jelölése ellen

Király Julia, az MNB volt alelnöke, aki már tavaly ősszel, az előválasztási kampányban csatlakozott Márki-Zay Péter stábjához, a miniszterelnök-jelöltnek és az ellenzéki pártok gazdaságpolitikai szakpolitikusainak írott levelében jelentette be múlt hétfőn, hogy a továbbiakban nem vállal nyilvános szereplést az ellenzék kampányában – értesült az atv.hu.

A Jobbikon kívül minden ellenzéki párt által támogatott Iványi Gábor jelöléséről beszélt először nyilvánosan Márki-Zay Péter, ám végül a Jobbik megvétózta a metodista lelkész kiválasztását, és Róna Péter lett az ellenzéki pártok közös köztársaságielnök-jelöltje. Ez nagyon nem tetszett Király Júliának, ezért bejelentette, hogy a továbbiakban a nyilvánosság előtt nem képviseli az egyesült ellenzéket, mert egy esetleges, Rónára vonatkozó kérdésre nem tudna mást válaszolni, mint hogy

az ellenzéki államfőjelölt egy „huncut pici gazember”.

Király Júlia a döntését indokló levelében rendkívül súlyos vádakat fogalmazott meg Róna Péter egyetemi és vállalkozói pályafutásával kapcsolatban, majd emlékeztette az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, hogy Róna Király Júliát személyében számtalan alkalommal nyíltan megtámadta, a devizahitelezés elterjesztéséért felelős „hét főbűnös” egyikének nevezve őt. Emiatt minden nyilvános szerepléséről lemond, és a háttérbe húzódva „próbál szurkolni” azért, „hogy megbukjon ez a rendszer”.

Király Júlia döntését véglegesnek, de nem nyilvánosnak nevezte. „Egyszerűen mostantól nem fogok ráérni” – tette hozzá, de jelezte, ha Róna Péter valamilyen okból mégsem vállalja a jelöltséget, „visszalépése máris felejthető”.

A volt MNB-alelnök nem az egyetlen, aki támadta Róna Péter szerepvállalását. Elsőként Simor András, a jegyban korábbi elnöke szólalt meg, és felemlítette a jelölt egykori tevékenységét a NABI igazgatósági elnökeként, majd azt írta: „Egyébként, ha valaki üzletembereket megkérdez Budapesten, akiknek volt kapcsolata Rónával, sok jót nem hall róla. Véleményem szerint teljesen erkölcstelen figura” –, és hozzátette: „El sem tudom képzelni, mit jelent ez a hír az ellenzéki összefogás egészére nézve.”

Hozzászólásban reagálva Békesi László korábbi pénzügyminiszter azt írta: "Róna ellentmondásos, gátlástalanul törtető figura."

Vásárhelyi Mária is a Facebook-oldalán kelt ki Róna Péter államfőjelöltsége ellen. „Szeretném tudni, mely pártok támogatták Róna Pétert Iványival szemben – írta a szociológus a közösségi portálon. – Csak hogy a jövőben még véletlenül se szavazzak rájuk.”

Gábor György filozófus is a Facebook-oldalán tiltakozott Róna Péter jelölése ellen. Kifejtette, hogy „továbbra is végtelenül fegyelmezett igyekszem lenni, még akkor is, ha rettentően viszket a klaviatúrám”. Elmondta, hogy szerinte azok, akik Iványi Gáborra nemet mondanak, azoknak "valójában nincs is szükségük egy jobb, tisztességesebb és emberibb országra”.

„És ez nem balsors, akit régen tép, ez nem a múltat és jövendőt megbűnhődő nép, ez a legalább százötven éve harsogó züllés, cinizmus, ostobaság és önzés mindent és mindenkit túlordító hangja” – tette hozzá.

A közösségi oldalán nyilvánított véleményt Lattmann Tamás nemzetközi jogász: "Róna Péter lesz az ellenzék közös köztársasági elnök-jelöltje, pl. Iványi Gábor helyett... Az eddigi összes, az ún. ellenzék miatti szekunder szégyenérzetem immáron primér."

Kovács Zoltán főszerkesztő pedig az Élet és Irodalomban azt írta: "Az ellenzéki oldalon a jelek szerint ismét divatba jött politikai kupeckedést, amiről pedig ősszel az előválasztások idején azt hihettük, hogy legalább a hat párt szerencsésen maga mögött hagyta. De nem, a jelek szerint megint ez a szörnyűséges pártpolitikai kamarillázás megy, ami nagyon úgy néz ki, Magyarországon olyan, mint a pikkelysömör. Nem múlik el szinte soha. Akut szakaszban a tünetek fellángolnak, nyugvó szakaszban akár teljesen vissza is húzódnak, de tény: örökre megmaradnak. Most megint belobbant."

