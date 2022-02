Márki-Zay Péter: A sors és a jóisten fogta a kezemet, százezrek látták meg bennem a reményt!

Az első felszólaló Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd Magyarország társelnöke volt. Mint mondta, 44 napjuk maradt a választásokig, a NASA szerint ennyi idő alatt el lehet érni a Marsra. Kérdés, nekik mire lesz elég. El kell jutniuk ez idő alatt a magyar emberek szívéig, mert szívtájékon szaggat leginkább, ami miatt családok, barátságok szakadnak meg, ami miatt legkevésbé érezhetjük magunkat otthon a hazánkban: az állandó gyűlöletkeltés, az önzés, a pökhendiség, a kiszolgáltatottság és a megrekedtség érzése is. "Ezért nekünk szívből kell érvelnünk amellett, hogy Magyarországon a változás már nemcsak lehetőség, hanem kényszer is."

Csak egy dolog rosszabb, mint szövetségesekkel harcolni - nélkülük tenni ugyanezt, idézett egy Churchillnek tulajdonított mondatot. Meg kell tanulniuk a vagy szavak helyett az és szavakat mondani. Budapesti és vidéki, jobboldali és baloldali...

"Találjuk meg a változást, ami után a hatalom embereit leváltja az emberek hatalma" - mondta Karácsony Gergely.

A szövetségben a Párbeszéd mellett az LMP képviseli a legeltökéltebben a zöld ügyet. Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke szerint az elmúlt évtizedben egyre nőtt azon családok száma, ahol gondot okoz, ha elromlik a hűtő vagy új cipőt kell venni a gyereknek. Magyarország már elég tehetős, hogy az állampolgárainak garantálja a megélhetést, de a Fidesz politikája nyomán a gazdagok gazdagabbak, a szegények szegényebbek lettek.

"Az a baj a Fidesszel, hogy már teljesen elszakadtak a valóságtól. Addig gyártották a propagandát, amíg maguk is elhitték" - jelentette ki. Az ellenzéki összefogás célja, hogy a gazdaság legyen az emberekért. "Olyan kormányt akarunk, amelyik tudja, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, amely tehet a klímaváltozás megállításáért."

A kormányváltás után irányváltást ígért, hogy fenntarthatóbb és igazságosabb Magyarországot teremtsenek. Olyat, ami nemcsak néhány emberé, hanem mindenkié. "Ezt el fogjuk érni április 3-án, Márki-Zay Péter vezetésével" - jelentette ki.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke arról beszélt, hogy egyben egyéni jelölt is a 18. kerületben, és a nézők között ott van 105 jelölttársa, akikkel együtt azért harcolnak, hogy megértessék, miért kell a társadalmi egyenlőtlenségeket csökkenteni. A történelem, az élet és az elődeink megtanították, hogy válságálló nemzetek akkor léteznek, ha ezek az elvek megvalósulnak a hétköznapokban.

"Ahhoz, hogy valóban eredményeket tudjunk elérni, a Fideszt hosszú ideig távol kell tartanunk a hatalomtól" - jelentette ki. Ezért kell a mostani együttműködést, ami végre az összefogással a kormányváltás közelébe vitte az ellenzéket, hosszú időre később is megtartani.

Sok tekintetben ezt az országot visszavitte a mostani kormány a múltba, és lerombolták a magyar társadalom eredményeit. Az egészségügy és az oktatás fejlesztése érdekében és azért, hogy a fiataloknak legyen jövője. Ezt az Orbán-kormány biztosíthatta volna, de nem tette.

Hiszünk abban, hogy Magyarország mindannyiunké, és ha ebben hiszünk, akkor mások szenvedése a miénk is. Márpedig az elmúlt évtizedben rengeteg magyarnak romlott a helyzete. Kevesen vannak, akiknek nincs olyan család az ismerősi körében, akiknek gondot okoz a mindennapi megélhetés - erről már a Momentum Mozgalom elnöke, Donáth Anna beszélt.

A tanárok éhbérért küzdenek, az ő küzdelmük a miénk is, hiszen bennük nagy bátorság van, követelik, ami jár nekik és a méltóságot is elvárják. A munkájuk emberfeletti és nem hátrálnak meg, polgári engedelmességgel üzennek. "Ez Magyarország lassú kivéreztetése, ezért leváltjuk a kormányt április 3-án"- jelentette ki.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke szerint a 2018-asok elkövettek egy súlyos hibát: azt hitték, egyedül is menni fog. Kétharmad lett belőle. A 2022-esek viszont megtanulták a leckét: együtt indulnak. "Az országjárásom során minden helyen elmondom, mert április 3-a után ez lesz: "Fizessenek meg a tolvajok, jólétet minden magyarnak!" - jelentette ki, megjegyezve, hogy az országjárásáról sietett ide és nem is fog most évet értékelni, azt megteszi majd Márki-Zay Péter, ő most csak hitet tett az együttműködés mellett.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint pár ezer szavazaton fog múlni, hogy milyen jövője lesz Magyarországnak. "Sorsdöntő lesz ez a szavazás" - jelentette ki. Tisztességtelen karaktergyilkosságokkal, lejáratókampányokkal, propagandistákkal, adott esetben az Állami Számvevőszék igénybevételével próbálták a szabad baloldali hangot elhallgattatni. Ennek ellenére itt vannak, összekapaszkodva és erősebben, mint valaha, és 45 nap múlva győzni fognak - jelentette ki.

Nem mindenben értenek egyet az összefogás pártjai, de abban igen, hogy szabad, tisztességes, demokratikus Magyarországot akarnak. A sokféleség az erejük, tudnak vitatkozni és kompromisszumot tudnak kötni. Erre a Fidesz nem képes. A Fidesz politikája által szétszakított családokat és barátokat is egyesíteni fogják. "Nagyon jó lesz!" - ígérte.

Magyarország mindannyiunké - ez azt jelenti, hogy mindenki szava egyformán fog számítani. Ez a programjuk. Az is a tétje a választásnak, hogy merünk-e olyanok lenni mi magyarok, amilyenek vagyunk: kedvesek, vendégszeretőek, szabadok, európaiak. Ez a választás igazi tétje, hogy merünk-e ilyenek lenni. És ha majd elmúlik a mostani pszichózis, akkor mi magyarok is meg fogjuk érteni, hogy csak egyetlen hazánk van és ebben mindannyian elférünk. A haza kormányon van és ellenzékben. Egy közös nemzeti lobogónk van és mindenki befér alá" - sorolta. Ez a gondolat hozta össze az ellenzéket, és ez nem is a választási győzelem miatt fontos, hanem mert így fognak kormányozni.

"45 nap múlva az összefogás le fogja győzni Orbán Viktort. A DK a legstabilabb szövetséges és a legerősebb partner lesz ebben, én pedig a legerősebb fogaskerék" - jelentette ki Dobrev Klára.

Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje zárta a felszólalók sorát. Azzal kezdte, hogy hétgyermekes jobboldali konzervatív édesapaként egyike azoknak, akik 12 éve bizalmat szavazott Orbán Viktornak. Talán nem volt a magyar történelemben még egy olyan személy, aki ekkora lehetőséget kapott volna a magyar történelemben. Háromszor kapott kétharmados felhatalmazást a magyar választóktól. Bármit elérhetett, megvalósíthatott volna, az uniós pénzek segítségével is. Ehelyett az ország ma Romániánál is rosszabbul teljesít.

"Azt is láttuk, hogy a korlátlan hatalom korlátlan korrupciót is eredményezett" - vélekedett.

De vannak eredmények is: családtámogatás, a határon túli magyaroknak az állampolgárság, a határkerítés és mások, ezt meg kell tartani. De "még szélesebb családsegítést, a fideszes pedofilok ellen is fellépő" családvédelmet ígért a politikus.

Mindeközben az ország nem előre, hanem lefelé ment az ország, hitelminősítésben, szegénységben, halálozásban és sok minden másban - mondta.

A Fidesz és Orbán Viktor vállalhatatlanná lett, jelentette ki, hozzátéve, tisztességes keresztény konzervatív ember nem szavazhat jó lelkiismerettel a Fideszre.

Magyarország helyzete nagyon más, mint ahogy Orbán Viktor a saját országértékelőjében leírta. Kifosztott ország, fizetős egészségügy, tönkretett emberi kapcsolatok - így jellemezte Márki-Zay Péter az ország helyzetét. Meglátása szerint a miniszterelnök országértékelőjében nem beszélt az ország valós helyzetéről. Nem beszélt például arról, hogy a járványban meghalt 43 ezer ember, nem fért bele a főhajtás - mondta.

Kifejtette: nálunk élnek a legtöbben az uniós szegénységi küszöb alatt, és a nettó minimálbér itt a legalacsonyabb az EU-ban. Diplomás emberek nem tudnak kijönni a fizetésükből, tanárok, rendőrök hagyják ott az állásukat, mert bolti eladóként is többet keresnek. Közben az Orbán-rendszer érdekköre luxuskörülményeket teremtett magának. Néhány év alatt egy fiatalember multimilliárdos lett, mert Orbán Viktor veje. Felvásárolta a Balatont a 133 bátor ember világa - mondta. Ez Völner Pál és főnökeik világa - tette hozzá. "A Szájerek, Borkaik, Kaleták világáról van szó, ezt a világot kell leváltanunk április 3-án" - jelentette ki.

Mit tudhat Orbán Viktor a mi valódi problémáinkról? - tette fel a kérdést Márki-Zay Péter. Orbán Viktor gazdaságpolitikája az olcsó munkaerőre épül, pedig tisztességes bérekért is lenne kereslet a munkára, a tehetségünkre.

Megalázták a pedagógusokat, leépítették az oktatást, elvették a tanárok szabadságát, felesleges terheket tettek a vállukra, miközben az érdemi béremelés elmarad. Az egész OECD-ben nálunk keresnek a legkevesebbet a pedagógusok. Tanárhiány van. A Fidesz 12 év alatt képtelen volt vonzóbbá tenni a pályát, és most a sztrájkjog megvonásával még egyet rúgtak a pedagógusokba, akik a gyerekeinket tanítják.

Fizetőssé tették az egészségügyet, már annak, aki egyáltalán meg tudja fizetni a magánegészségügyet vagy a koronavírus-teszteket. "Itt elfogynak az érvek, nincs józan magyarázat arra, hogy magyar emberek egészségén spórolnak, hogy miért kell meghalniuk magyarok tízezreinek olyan betegségekben, amelyekből meggyógyulhatnának" - jelentette ki. Az osztrákok ingyen tesztekkel, Orbán Viktor ingyenes parkolással küzdött a járvány ellen. Az osztrákok segítették az önkormányzatokat a járványellenes harcban, itthon 150 milliárdot vontak el az önkormányzatoktól.

A mostani kormányzatot az elmúlt évezred legkorruptabb kormányának nevezte, teljes iparágakat lopnak el a napilapoktól a bankokon át a dohánykereskedésig. "És nincs vége. Orbán programja nem véletlenül az, hogy folytatjuk" - mondta. Most a kereskedelmet vennék át, elzavarva például a Lidlt vagy az Aldit. De ettől csak minden drágább lesz és kisebb lesz a választék.

A kiválasztottak hálózata szövi át az országot, politikai kapcsolatok nélkül lassan a legegyszerűbb ügyet se lehet elintézni, vélte Márki-Zay Péter.

Úgy vélte, a történelmi osztogatás helyett csak gyűlöletkampány lenne, ha nem lett volna az ellenzéki összefogás - ennek az ereje hatására kezdett most "hirtelen" osztogatni a kormány 13. havi nyugdíjat, szja-visszatérítést.

Csak a választás idejére befagyasztott árakkal tudják eltakarni a gondokat, fogalmazta meg álláspontját a miniszterelnök-jelölt.

Túlárazott közbeszerzések, magukhoz irányított uniós pénzek - ott vannak például a magyar emberek forintjai. "Orbán Viktor maffiaállama átjátszotta az ország vagyonát, magyar vállalkozók cégeit a fideszesek és családjaik részére."

Ahol nincs jogbiztonság, a külföldiek és a magyarok se fektetnek be, de a lopásnak messzemenő következményei is vannak: akár 15 ezer milliárd forint kifizetését is visszatarthatja az EU a szerdai bírósági döntés szerint. Ez olyan, mintha mindenki számlájáról leemelnének 1,5 millió forintot.

Mindezen csak április 3-án kormányváltással lehet változtatni - szögezte le.

Megszólította a volt és jelenlegi fideszes szavazókat, mondván, az ő kezükben is van az ország sorsa: arra kérte őket, hogy egy független, az ellenzéki pártok által támogatott miniszterelnök-jelöltre szavazzanak. Mint mondta, dolgozott a vállalati szférában itthon és a tengerentúlon is.

"Választhattam volna egy egyszerűbb életet is, amelyikben a családomnak nem kellene például azt néznie, hogy egy kis méretű diktátorként ábrázol a propagandagépezet. De a hazám szolgálatát választottam" - mondta.

"Vásárhelyen mögcsináltuk, felszámoltuk a korrupciót, csökkentettük a vállalkozók adóját, kijavítottuk a Tiborcz-féle rossz közvilágítást, kifizettük a Fidesz által letagadott adósság felét, ingyenessé tettük a tömegközlekedést" - mondta, hozzátéve, hogy ezért most még a fideszes szavazóknak is az az érdeke, hogy leváltsák a mostani kormányt.

Az országot csak egy módon, őszintén lehet megszabadítani a gyűlölettől, mondta, és ő kendőzetlenül őszinte.

"A sors és a Jóisten fogta meg a kezeimet, nem térhettem ki előle. Százezrek látták meg bennem a reményt egy tisztességes Magyarországra. Nagy a felelősség, de készen állok. Az életemet tettem fel erre a győzelemre és mindent meg is fogok tenni ezért. Ezért kötöttem kompromisszumokat és ezért kötöttek kompromisszumokat a szövetségeseim is. Az egymás iránti nyitottság és őszinteség lesz a sikeres kormányzás kulcsa" - jelentette ki.

Olyan kormánynak kell következnie, amely végre a Nyugat felé fordul, csökkenti a minimálbér adóját, amelyik az árak helyett a béreket emeli. Célunk, hogy az egészségügy fejlesztésével a magyarság várható élettartama felzárkózzon az uniós átlaghoz. Szükség esetén még a magánegészségügyet is ingyenesen tesszük hozzáférhetővé - a fideszes hazugságokkal szemen.

"Meg fogjuk szüntetni az iskolák túlzott központosítást. A diákok terheit csökkentve versenyképes tudást adunk neki. Le kell állítanunk az értelmetlen presztízsberuházásokat, nem építünk több üresen kongó stadiont. Átláthatóvá tesszük a tao-t, kizárjuk a korrupciót. Visszaadjuk a diákoknak az egyetemeket. Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, felállítunk egy korrupcióellenes ügynökséget. Öt százalékra csökkentjük az alapvető élelmiszerek áfáját, megszüntetjük a dohánykereskedelmi monopóliumot. Teret engedünk a szabad versenynek, a multiknak szánt évi ezermilliárdos támogatások rendszeréből a felét a magyar kkv-knak adjuk, hogy segítsük őket versenyképesnek lenni az uniós piacon, mert csak így lehet emelni a fizetéseket. Akár visszaelőzhetjük Romániát is. Önálló határőrség felállításával és a Frontex segítségével megvédjük az országot, de az Orbán által befogadott migránsokat átvilágítjuk és az iszlamista terroristákat kiutasítjuk. Épp elég bűnöző van itt, nem kell Orbán Viktornak még importálnia is. A munkaerőt a szakképzés megerősítésével és a külföldre ment magyarok hazacsábításával kívánjuk megoldani. Szexuális orientációja vagy bőrszíne miatt senki nem szenvedhet majd hátrányt. Mindent meg fogunk tenni a cigányság felemelkedéséért. Felülvizsgáljuk és újratárgyaljuk Paks 2 szerződéseit, ezentúl csak kölcsönösen előnyös szerződések mentén fogunk üzletelni Kínával és Oroszországgal. Felülvizsgáljuk a szabálytalan földgazdaságokat, lehetőséget adunk az olyan biogazdaságoknak, mint Kishantos volt. A fideszes médiabirodalmat felszámoljuk, a sajtót felszabadítjuk, hozzáférhetővé tesszük a sajtó számára a kormányzati munkát. A miniszterelnök nem fog menekülni a sajtó elől, mindenkor kész lesz nyilvános vitára a kihívóival. Fékek és ellensúlyok rendszerével fogjuk biztosítani, hogy többé ne lehessen kisiklatni a demokráciát úgy, ahogy Orbán Viktor tette" - ígérte többek között.

A rendszerváltás, a kormányváltás érdekében most mindenkinek az Egységben Magyarországért jelöltjeire kell szavaznia, szólt ismét híveihez és a Fidesz szavazóihoz.

Minden, a nem az ellenzéki összefogásra adott szavazat a Fideszt segíti, mert a Fidesz beismerte, hogy az ő támogatásukkal indulnak az "álkispártok". Még a távolmaradás is a Fideszt tartja hatalmon, tette hozzá Márki-Zay Péter.

Miért is vállalta ezt az egészet? Palika fia ezt vállalta négy éve, mikor a közéletbe Hódmezővásárhelyen belépett. Ez olyan, mondta, mint mikor egy nagy gyerek terrorizálja a kicsiket, és valaki megelégeli és feláll. Lehet, hogy engem is megvernek, mondta, de ha a többi kicsik is felállnak, akkor elzavarják a rajtunk uralkodó zsarnokot.

"Most országosan ugyanez a feladatunk, hogy a gyűlölet földjéből egy szeretetország legyen" - jelentette ki.

Azt kérte, március 15-én mindenki jöjjön Budapestre és együtt ünnepeljék a magyar szabadság napját, hogy megmutathassák, hogy az ellenzéki összefogás van többen.

"Ha minden kicsi feláll, április 3-án elzavarjuk a gonosz zsarnokot. Hajrá, Magyarország, csak felfelé!" - zárta beszédét az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje.