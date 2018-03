Újabb részleteket hozott nyilvánosságra a Magyar Nemzet március 14-i számának szerző megjelölése nélkül közölt cikke a Kósa Lajossal kapcsolatos állítólagos üzleti ügyekről. A tárca nélküli miniszter kedden úgy reagált, hogy a cikkben szereplő ügyben és személytől soha nem kapott pénzt. A lap szerdai száma szerint egy közjegyzői okirat arról szól, hogy a megbízó több mint 800 millió forintot ajándékozna a fideszes politikus édesanyjának.

A Magyar Nemzet március 14-i számában ismét Kósa Lajossal kapcsolatba hozható üzleti ügyekről ír. A lap állítólagos közjegyzői okirat(ok)ra hivatkozik, amely szerint a megbízó, egy svájci kisrepülőgépeket üzemeltető cég részvényese. A részben angol nyelvű papírokban több személy neve is feltűnik, akik képviselhették a megbízót a cég részvényesi találkozóin, valamint jogosultságot kaptak 25-25 millió euró felvételére a megbízó svájci széfjéből. A lap szerint az iratok 2013 és 2015 között, tehát Kósa Lajos polgármesteri időszaka után keletkeztek.

A lapban szerdán megjelent cikk szerint egy közjegyzői okirat arról is szól, hogy a fenti megbízó 2 633 445 eurót, vagyis több mint 800 millió forintot ajándékozna Kósa Lajos édesanyjának.

A politikus közösségi oldalára feltöltött keddi videóüzenetében tagadta, hogy a megbízótól pénzt kapott volna.

"Én a hölgytől soha pénzt nem fogadtam el. Neki volt mindeféle feljajánlása, amire azt mondtam, hogy ha ilyet akar csinálni, akkor csináljon, de én azt is arra fogom használni, ami a legjobb, a kollégium, a sport támogatására Debrcenben, vagy olyan célokra, amelyek a közjót szolgálják. Soha egyetlenegy fillért ettől hölgytől nem fogadtam el, és úgy tudom, nem is adott senkinek sem" - mondta a tárca nélküli miniszter.

Kósa Lajos szerdán Érden tartott sajtótájékoztatót, ahol kérdésekre válaszolva azt mondta, a megbízó ügyében csalás gyanújával már nyomoz a rendőrség. Választási kampányfogásnak tartja a megjelenteket, korábban is vádolták sok mindennel, de minden hazugásban bizonyult - mondta.

"Ez egy csalássorozat, a hölgy egy csaló. Én a mai napon természetesen megteszem a feljelentést, és várom a nyomozóhatóságok eredményét, mert egy ilyen ügynek a végére kell járni" - mondta a miniszter.

Az ügy előzménye, hogy a Magyar Nemzet március 13-án egy 2015-ös dokumentumra hivatkozva azt állította, hogy Kósa Lajos 4 milliárd 353 millió euró, vagyis több mint 1300 milliárd forint felett rendelkezhetett volna. A Magyar Nemzet a megbízó nevét nem hozta nyilvánosságra.

Kósa Lajos még aznap reagált az állításokra, szerinte mindössze annyi történt, hogy 2012-ben megkereste egy csengeri nő az ügyvédjével. Azt mondta, hogy meghalt az édesapja Németországban, és tanácsot kért a fideszes politikustól, hogy mibe fektesse az örökségét, ő pedig azt javasolta neki, hogy vásároljon államkötvényeket. Erről írták alá azt a közjegyzői okiratot, amelyet a Magyar Nemzet tegnap nyilvánosságra hozott.

Kósa Lajos szerint a nő egy szélhámos, aki a csengeri polgármester későbbi beszámolója alapján sok mindenkitől kért kölcsön pénzt. Az Origo információi szerint a nő ellen harminc rendbeli csalás kísérlete miatt folyik nyomozás.

Az ellenzéki pártok nem elégedtek meg Kósa Lajos magyarázatával. Az LMP vizsgálatot kezdeményez – közölte Széll Bernadett a párt társelnöke és kormányfőjelöltje.

A Demokratikus Koalíció az Európai Bizottságtól kér vizsgálatot – jelentette be Gréczy Zsolt, a párt szóvivője.

A Jobbik továbbra is Kósa Lajostól várja a helyzet tisztázását – közölte Z. Kárpát Dániel, a párt országgyűlési képviselője. Vona Gábor is megszólalt az ügyben. A Jobbik elnöke és kormányfő-jelöltje vidéki kampánykörútjának egyik állomásán azt mondta, hogy ha Békés megyében nettó 200 ezer forintot keresnének az emberek havonta, akkor is 500 ezer évig kellene dolgozniuk ennyi pénzért.