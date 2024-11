A múlt héten a londoni Heathrow reptéren leszedtek egy tengerentúlra induló gépről két amerikai nőt.

Az ok: az elnökválasztás. Pontosabban a miatta kirobbant veszekedés. Az egyik nő ugyanis egy Donald Trump-párti, piros MAGA sapkát viselt. A másik viszont követelni kezdte, hogy vegye le. Ezek után történt egy ütésváltás és a két nő még a texasi Austinba tartó gépen is folytatta a „meccset”.

Ekkor szállíttatta le őket a kapitány és a gép két óra késéssel elindult.

„Közel járunk az amerikai elnökválasztásokhoz, az égbe szökött a feszültség” – magyarázta a történteket egy iróniára hajlamos brit reptéri illetékes.

Biztonsági előkészületek

És valóban: a tengerentúlon az egekbe szökött a feszültség és a bizalmatlanság. Philadelphiában, Detroitban és Atlantában – három olyan helyen, ahol Donald Trump négy éve megkérdőjelezte a választások tisztaságát (azaz, állítása szerint a kárára történt csalás) a helyi illetékesek most biztosra akarnak menni.

Philadelphiában a szavazatszámlálásra használt raktárépületet kerítés és annak tetején szögesdrót veszi körül – írta a Reuters. Detroitban és Atlantában golyóálló üveg védi a választási helyiségeket.

Wisconsin államban közben a választási dolgozókat úgynevezett „deeszkalációs” technikákra képezték ki (minden bizonnyal a feldühödött szavazópolgárok lenyugtatására). Megint mások menekülési útvonalakat hoztak létre, ha a választók fenyegetnék őket.

Arizoniai rémálom

Az egyik nagyon szoros eredményt produkálható billegő állam Arizona, ahol Donald Trump és Kamala Harris elnökjelöltek holtversenyben állnak. 2020-ban a republikánusok itt hangoztatták a leghangosabban, hogy választási csalás történt.

„Ha szoros lesz az eredmény, akkor nem tudunk tenni semmit, hogy leállítsuk a volt elnök álhír-kampányát.. de visszavághatunk a tényekkel”

– mondta Philadelphiában egy demokratapárti önkormányzati képviselő, már előre megvádolva Trumpot.

Lisa Deeley, demokrata párti választási illetékes a 2020. megismétlődésére számít.

Trump akkor azt állította, hogy nyerésre állt, de hirtelen tömegesen kezdtek érkezni a szavazatok ellenfelére, Joe Bidenre.

Választási illetékesek szerint postán érkezett szavazatok számlálását a törvény alapján csak a választás utáni napon lehetett megkezdeni – innen származik úgymond a sok Bidenre leadott voks.

A republikánus jelölt (és volt elnök) a mai napig nem fogadja el, hogy ebben a városban elvesztette a választást ezért a választási illetékesek az idén különösen félnek egy borotvaélen táncoló eredménytől. A demokraták közben azzal vádolják a republikánusokat, hogy olyan aktivistákat küldenek szavazatszámlálónak, „akiket kiképeztek arra, hogy agresszívek legyenek” és sokan vannak köztük olyanok, akik szintén megkérdőjelezik a 2020-as végeredményt.

A legrosszabbra készülnek, de a legjobbra számítanak

Detroitban a távszavazatok számlálásával foglalkozó vezető illetékes, Daniel Baxter azt mondta, hogy a városvezetés a karhatalommal együtt arra készül, hogy rendbontás lesz. A választási központot ezért fegyveres őrök vigyázzák és az épületek golyóálló üveget kaptak.

„Tömeglázongással számolunk” – mondta Baxter. „A legrosszabbra készülünk, miközben a legjobbra számítunk”.

Philadaelphia 2020-ban azzal szembesült, hogy postán leadott szavazatok hatalmas tömegét kellett feldolgozni. A helyi törvény szerint ezt csak az elnökválasztás napjának reggelén szabad elkezdeni, ezért Donald Trump a személyesen leadott szavazatok elemzése alapján előnyben volt és győztesnek nyilvánította magát.

A hívei pedig körülvették a szavazatszámláló központot. Öt nappal később viszont kiderült, hogy az egész államban, azaz Pennsylvaniában Joe Biden győzött, amivel az elnökséget is elnyerte.

Trump támogatói csalást kiáltottak, és azért, hogy ne ismétlődhessen meg a feszült helyzet, a város a központtól 24 kilométerre, egy szögesdróttal körbevett raktárba telepítették át a szavazatszámlálást.

Emellett felgyorsították a folyamatot – a borítékokat gyorsabban felvágó és a szavazólapokat gyorsabban beszkennelő gépeket vettek, az illetékesek állítása szerint azért, hogy ne lehessen dezinformációt terjeszteni a számlálással kapcsolatban.

Vita a postai szavazatok miatt

Michinganben közben 2022 óta már előre fel lehet dolgozni a postán beérkezett voksokat és az illetékeseknek nyolc napjuk áll rendelkezésre, hogy hitelesítsék azokat. Ami azt jelenti, hogy ott már november 5-én (helyi idő szerint) este 11-kor ismert lesz postai szavazatok eredménye.

Illetékesek szerint az urnák lezárása és a győztesnek a médiában történő bejelentése közötti időszak az, amikor a legnagyobb hatást lehet elérni az álhírek terjesztésével

és amikor a legnagyobb az esélye, hogy fenyegetések érik a szavazatszámlálókat. „Ezért fontos, hogy minél rövidebb ideig legyen nyitva ez az ablak” – mondta egyikük a Reutersnek.

A legismertebb ilyen eset – ami miatt perbe is fogták Donald Trumpot – az volt, amikor Rudy Giuliani, a volt elnök akkori vezető ügyvédje a georgiai Fulton megyében azzal vádolt meg választási illetékeseket, hogy érvénytelen szavazatokat számítottak be. A Trump-kampánystáb azt állította, hogy megnyerték a helyi választást, miközben a szavazatszámlálók halálos fenyegetéseket kaptak.

Az immár republikánus többségű Georgia állam-beli választási bizottság újabb vizsgálatot követel Fultonról. Közben idén a felmérések szerint holtverseny alakult ki Donald Trump és riválisa, Kamala Harris között.

Helyi illetékesek egy szoros eredmény esetén olyan vádakra számítanak, hogy „meghekkelték a szavazógépeket vagy más módon manipulálták a választást”.

Az ilyen állítások megelőzésére az idén egy hatalmas külvárosi raktárban folyik majd a szavazatszámlálás, amit hatalmas tévéképernyőkön közvetítenek majd.

Golyóálló üveg és pánikgombok

Más billegő államokban is készülnek arra, hogy mi történhet, ha a választók egy részének nem tetszik az elnökválasztások eredménye.

Észak-Karolinában pánik-gombokat, golyóálló üveget, biztonsági kamerákat és vastagabb ajtókat szereltek fel és konfliktuskezelési technikákra képezték ki a dolgozókat a dühös aktivisták érkezésére számítva.

Nevada államban, ahol 2020-ban csak a választás után négy nappal hirdettek eredményt, módosították a törvényeket, hogy gyorsabban menjen a szavazatszámlálás és kevesebb lehetőséget adjanak a kételkedőknek.

Első ízben, a postán leadott szavazatokat két héttel a választás napja előtt számolják meg.

Továbbá, egy olyan adatbázist hoztak létre, amelyen keresztül a szavazópolgár figyelheti szavazata hitelesítését.

BREAKING: Trump Leads Harris in 5 of 7 Swing States with 3 Days to Election.



Arizona: ? Trump 76%

Georgia: ? Trump 70%

North Carolina: ? Trump 68%

Nevada: ? Trump 62%

Pennsylvania: ? Trump 55%

Wisconsin: ? Harris 52%

Michigan: ? Harris 60% pic.twitter.com/cRtHG81uNh — Shayan News (@ShayanNews) November 2, 2024

Arizonában közben arra képezték ki a választási illetékeseket, hogy miként reagáljanak a mesterséges intelligenciával létrehozott manipulált videókra és képekre.

Wisconsin államban pedig új bűncselekményként határozták meg a „választási illetékes fizikai bántalmazását”.

A Vox online magazin szerint a politikával összefüggő erőszakra már a választások előtt is voltak példák: