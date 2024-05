Beügyeskedték Vlagyimir Putyin parádéját az ukrán mellett a lett tévébe is a hackerek

Ukrajnában a Starlight Media 15 adása, az Inter, a nemzeti közszolgáltató, valamint a Dim és az Apostrophe TV lett kibertámadás áldozata.

A nemzeti műsorszóró szerint a luxemburgi tulajdonú Astra műholdak rendszerébe férkőztek be. „Ez az Ukrajna elleni információs háború újabb lépcsője, amikor az ukrán média és annak nézői válnak az agresszió közvetlen célpontjaivá” – közölte a Narcada.

Lettországban a Balticom nevű szolgáltató volt érintett – közölte a helyi médiafelügyelet vezetése.

Az ukrán harctéri veszteségek közepette Kijev támogatói nem mulasztották el felemlegetni, hogy a Győzelem Napi, vörös téri parádén egyetlen tank, egy szovjet érából származó T-34 vonult fel.

„Mindez emlékeztető, hogy Oroszország legyőzhető” – írták egy Atlanti Tanács nevű oldalon.

Az oroszok persze inkább a fővárosban kiállított, Ukrajnában zsákmányolt vagy megrongált nyugati technológia miatt büszkélkedtek... és azért, mert hackereik behatoltak az ukrán és a balti médiatérbe.

A Moszkva által lerohant Ukrajna betiltotta az orosz díszszemle sugárzását, de a Moszkva-barát hackereknek ez nem volt akadály.

A parádé kezdetével egyidőben állt be az üzemzavar az ukrán médiában, majd Lettországban is. A balti államban az internetes kalózok a Balticom műholdas adásaiért felelős bulgáriai partnert vették célba és így tudtak betörni a rendszerbe.

Viszont az ukrán hackerek sem ültek a babérjaikon, ők a Krím-félsziget tévéadóit, továbbá Baskíria, Orenburg és a szibériai Omszk és Irkutszk tévéadóit támadták és tettek adásba ukrajnai háborús, illetve orosz ellenzéki anyagokat.

On the day of Putin’s May Day parade through Red Square, some troublesome hackers seem to have changed the ‘information’ panel of every TV show to something very anti-Putin indeed. Given that sanctions have decimated Russia’s IT sector, the hackers may not even be Ukrainian… https://t.co/6ih9DK0MVF