A kínai államot vádolják a britek egy meglepő botrány miatt

Hogy miért van a brit postai bélyegeken egy idő óta QR-kód? Azért, mert hamisítják őket, és a bélyegíveket teljesen nyíltan árulják kínai online áruházakban. Az ügyben nyomozást folytató, Telegraph című brit lap szerint ezek a hamis bélyegek „elárasztották” Nagy-Britanniát. A lap azt állítja, hogy négy nagy kínai gyártót azonosított, amelyek készek akár egymillió – immár Károly király képét viselő – hamis brit bélyeget nyomtatni – töredékáron.

Nagy-Britanniában már eddig is állt a bál a posta körül, egyrészt a hibás szoftver miatt csalással vádolt és éveken át meghurcolt több ezer postamester rehabilitálása, másrészt a Royal Mail ama döntése miatt, hogy korlátozza a kézbesítési napokat.

'We are working very hard to remove counterfeit stamps' Royal Mail spoke to #BBCBreakfast over concerns fake barcoded stamps are being imported from China https://t.co/QLzerZAB7t pic.twitter.com/DIpcMsAFMR

A Kínában történő tömeges bélyeghamisítás ügye a brit parlamentig jutott, ahol bőven vannak a Pekinget nem épp baráti hangnemben emlegető képviselők. Egyesek egyenesen

A külügyi bizottság elnöke azt követelte a kínai államtól, hogy indítson nyomozást és csapjon le a hamisítványokat „szégyentelenül” gyártó üzemekre. Más képviselők pedig azt, hogy a brit kormány is vonja kérdőre Pekinget, és rendeljék be magyarázattételre a kínai nagykövetet.

Kína londoni nagykövetsége azonban „alaptalannak” és „alacsony szintűnek” nevezte a vádakat és a tevékenységet. „Inkább a Királyi Posta nevet viselő (de nem egyetlen szolgáltató) a Royal Mail „indítson alapos belső vizsgálatot az ellátási láncával kapcsolatban, ahelyett, hogy a média figyelmét keresné... azok a vádak, hogy a hamis bélyegek háborút váltanak ki, teljesen nevetségesek, abszurdak és rosszindulatúak” – vágott vissza Peking diplomáciai képviselete.

A megjegyzés elkendőzi azt a tényt, hogy brit postai bélyeget független kisboltokban és éjjel-nappali boltokban is lehet venni, és az ő bélyegbeszerzéseiket nem a Királyi Posta ellenőrzi. Minden bélyegen van viszont QR-kód, ami hamis biztonságérzetet adhat a levelek feladóinak.

A kínai állam érintettségének vádját Alan Mendoza, a Henry Jackson Társaság nevű „nemzetbiztonsági kutatóműhely” alapítója fogalmazta meg. Szerinte „elképzelhetetlen, hogy egy ilyen nagy volumenű hamisítási művelet a Kínai Kommunista Párt tudta, sőt, hallgatólagos jóváhagyása nélkül történt, mivel a Párt szigorúan ellenőrzi a gazdaságot”.

'Part of the Chinese strategy internationally is to cause distractions in our societies.'@alanmendoza addresses reports that China is flooding the UK with fake postage stamps. @bbc5live pic.twitter.com/DuqDhl0DmN