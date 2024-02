Ha nem egy nyugati médium – a The New York Times – hozta volna le, akkor az egész a Kreml-propaganda termékének tűnne. A lap szerint az ukrán erők az amerikai szolgálat, a CIA segítségével 12 „titkos kémbázist” hoztak létre az orosz határ közelében, és ezek a kijevi kormány katonai erejének „ideggócai”.

„A sűrű erdő rejtette ukrán katonai bázis leromboltnak és elhagyatottnak tűnik, az orosz rakétatámadások áldozatának. De ez az, ami a felszín fölött van” – kezdődik a cikk.

"USA created 12 spy bases in Ukraine along the border with Russia 8 years ago. According to New York Times, from these bases, located in underground bunkers, CIA, together with Ukrainian military, listened iRussian communication and collected other intelligence information." pic.twitter.com/TQH5Dfrrl7 — Leijo Heikinaro (@LeijoHeikinaro) February 26, 2024

A föld alatt egy bunker van, ahol ukrán katonák orosz műholdakat követnek és lehallgatják az orosz parancsnokok beszélgetéseit. Az egyik képernyőn az Ukrajna központi részéről az oroszországi Rosztov városa felé tartó drón útvonalát egy piros vonal jelzi.

Már jóval a háború előtt kezdődött

A The New York Times szerint a bunkerek nyolc éven át épültek – azaz a Krím elcsatolása és a Donbasz oroszajkú területeinek fellázadása vagy fellázítása utáni első két évben indulhatott a projekt. Eddig nemcsak a létezésük volt titkos, hanem egy másik dolog is: szinte teljesen az amerikai CIA pénzéből épültek és részben az ügynökség szerelte fel őket. „110 százalékban” – ezt már Szerhij Dvoreckij tábornok, „egy vezető hírszerzési tiszt” mondta az egyik bázison adott interjúban.

Mint a The New York Times megjegyzi, a CIA és más amerikai kémügynökségek együttműködése az ukránokkal az, ami képessé teszi az ukránok önvédelmét. Az amerikai ügynökségek adatokat szolgáltatnak az ukránok célzott rakétacsapásaihoz, nyomon követik az orosz csapatmozgásokat és segítenek a kémhálózatok fenntartásában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és az ukrán vezetést bíráló, Nyugaton is megtalálható szkeptikusok már korábban is hangoztatták, hogy a CIA-nek köze volt a Majdan-forradalomhoz, amit a Moszkva-barátsággal vádolt Viktor Janukovics ukrán elnök elüldözése, a Krím Oroszország általi elcsatolása, az odesszai véres összecsapások és a Donbaszban indult szeparatista felkelés – gyakorlatilag a háború első fejezete – követett.

Putyin legutóbb, a Tucker Carlsonnak adott interjúban is a CIA-t emlegette.

Az ukránok „udvaroltak” a CIA-nak, amelynek értékesekké váltak

Az orosz propaganda azonban inkább az amerikaiak állítólagos biológiai laborjaival és „a szlávok DNS-ét támadó kórokozókkal” ijesztgetett.

Most egy amerikai lap írta meg, hogy amerikai pénzből finanszíroztak az oroszok ellen irányuló, ha nem is biolaborokat, de harci tevékenységet segítő kémállomásokat. Az újság állítása szerint az amerikaiak kezdetben bizalmatlanok voltak, de ukrán hírszerzési illetékesek valósággal „udvaroltak nekik”, azzal, hogy információkat kezdtek átadni nekik, például az északi orosz flottáról.

A CIA 2016-ban kezdte el kiképezni emellett a 2245-ös egység nevű ukrán elitkommandót, amely elfogott orosz drónok rendszereit dekódolta.

Az egység tagja volt Kirilo Budanov, aki napjainkban tábornoki rangban vezeti az ukrán katonai hírszerzést. Emellett az ügynökség orosz és európai területen és még Kubában is működő ukrán kémeket képzett ki. Az amerikai személyzet még a 2022-es orosz invázió kezdete után is az ukrán bázisokon maradt.

„Nélkülük nem tudtunk volna ellenállni, vagy megverni az oroszokat”

– mondta Ivan Bakanov, az SZBU ukrán biztonsági szolgálat volt vezetője.

És hogy mindezt hogyan derítette ki a The New York Times? A lap azt állítja, hogy több mint 200 interjút készített jelenlegi és volt ukrán, amerikai és európai illetékesekkel.

A CIA-támogatást azonban befolyásolhatja, ha a Kongresszus leállítja Ukrajna segélyezését. Ezért William Burns, az ügynökség igazgatója a múlt hét csütörtökön titkos látogatást tett – immár tizedik alkalommal – Kijevben, hogy megnyugtassa az ukrán vezetést.

Hogyan kezdődött?

A The New York Times szerint egy 2014. február 24-i telefonhívással. A Majdan téren folyó véres szembenállás Viktor Janukovics elnök elüldözésében és kémfőnökei Oroszországba menekülésében csúcsosodott ki. Kijevben a hatalmat „egy törékeny, Nyugat-barát kormány vette át”.

Ukrajna új kémfőnöke, Valentyin Nalivajcsenko elégetett dokumentumokat és letörölt merevlemezeket talált a központban. Azonnal felhívta az amerikai nagykövetséget, a CIA és a briteknél az MI6 képviselőjét, és magához rendelve őket, együttműködést ajánlott, cserébe azért, hogy újraépítsék az ügynökségét.

Az oroszok közben elcsatolták a Krímet és „szeparatista lázadásokat” szítottak Kelet-Ukrajnában, amelyek háborúvá terebélyesedtek.

EXCLUSIVE: SPIES



⚡️⚡️⚡️ Valentyn Nalyvaichenko headed the Security Service of Ukraine (SBU), after the ouster of Yanukovich, from where he rooted out ??Russian spies with the help of the CIA??.



My exclusive interview with him (@Nalyvai_V) for @KyivPost.https://t.co/iW8KOEdiAC — Jason Jay Smart (@officejjsmart) February 26, 2024

Ezek után érkezett Kijevbe John Brennan, a CIA akkori főnöke, aki azt mondta Nalivajcsenkónak, hogy érdekli az együttműködés, de csak a neki tetsző ütemben. A bizalmatlanság oka: Ukrajna korábban ingázott a Nyugat és Oroszország között, és „a CIA egyszer már megégette magát”.

2014 Brennan in Ukraine

What was the CIA chief doing in Kiev? An explosive revelation from the Russian media: CIA chief John Brennan was on a secret mission in Kiev.For everyone who still doesn't want to understand what the "war" in Ukraine is all about.Hans-Georg Maaßen

FrauHodl https://t.co/xj6RFb97IB — Present (@jcf527) February 27, 2024

Így az amerikaiak most csak akkor akartak segíteni, ha cserébe nekik hasznos információt kapnak. Másik feltételük az volt, hogy az SZBU-t „tisztítsák meg az orosz kémektől”.

Óvatos Obama, frusztrált ukránok

Otthon az Obama-kormányzat viszont „nem akarta dühíteni az oroszokat”, titkos szabályzatot hozott létre – ami „felháborította az ukránokat és egyeseket a CIA-n belül is”.

Nalivajcsenko közben létrehozott egy ukrán kommandós egységet, amelyet „az ellenséges vonalak mögé dobtak be”, hogy olyan információkat szerezzen, amelyekhez a CIA és az MI6 nem tudott hozzáférni.

Ez lett az Ötödik Igazgatóság, amely olyan ukránokból állt, akik már „a Szovjetunió felbomlása után születtek és akiknek nem volt közük Oroszországhoz”.

(Mindez arra utalhat, hogy az orosz ajkú és ezért gyanús kelet-ukránok előtt zárva lehetett az ajtó.)

A The New York Times-nak nyilatkozók állítása szerint az Ötödik Igazgatóság a maláj légitársaság 17-es járatának lelövése után gyorsan olyan információkkal állt elő, amelyek a Moszkva által támogatott kelet-ukrajnai lázadók felelősségére utaltak. Ez nagy benyomást keltett a CIA-n belül, amely ezek után meglépte az első konkrét dolgot, amivel támogatást nyújtott: „levédett kommunikációs eszközöket adott át és különleges képzési programokat indított az Ötödik igazgatóság és két másik ukrán elitegység számára”.

„Halat ugyan nem adhattunk nekik, de megtanítottuk őket halászni” – mondta a lapnak egy amerikai illetékes.

A The New York Times cikke még kitér arra:

hogyan szerveztek be az ukránok oroszokat, aki számára a nyugatiakkal való együttműködés árulásnak, de az ukránokkal való kapcsolat csak „sörözésnek” tűnt

hogyan képeztek ki „két európai városban” ukrán ügynököket, az Aranyhal-hadművelet részeként

azok hogyan tartanak fent Oroszországban működő kémhálózatokat

hogyan nem akartak az amerikaiak a kezdetben olyan ukrán akciókhoz asszisztálni, amelyek „halálhoz vezethettek”

hogyan próbáltak felrobbantani, még a háború előtt, a Krímben orosz helikoptereket Budanov vezetésével ukrán kommandósok, úgy, hogy erről nem szóltak a CIA-nek...

... aminek nyomán az Obama-kormányzat le akarta állítani a CIA-t

hogyan ölte meg az Ötödik Igazgatóság a szeparatista katonai parancsnokot, Arszen Pavlovot (fedőneve Motorola) és egy másik parancsnokot, Mihail Tolsztihet

hogyan csinálta az ellenkezőjét Donald Trump idején a kormányzata annak, amit az elnök mondott

hogyan maradt az orosz invázió kezdete után Nyugat-Ukrajnában a CIA-ügynökök egy csoportja, akiknek a kezét már nem kötötték meg a háború előtti korlátozások

hogyan küldtek be további ügynököket az után, hogy az oroszok nem tudták bevenni Kijevet

Felmerül a kérdés, miért engedte be vagy hívta meg a The New York Timest a CIA a bázisokra és miért nem akadályozta tényfeltáró munkáját. Kommentátorok – általában az amerikai jobboldalon – úgy vélik: a cél, hogy nyomást gyakoroljanak a republikánusokra, hogy szavazzák meg Ukrajna támogatását – mert „Ukrajna az Egyesült Államok egyik legfontosabb hírszerzési szövetségese Oroszországgal szemben”, azaz Ukrajna támogatása Amerika érdeke.

Ex-CIA illetékes figyelmeztetése: Putyinnak kezd igaza lenni

Közben Steve Hall, a CIA orosz műveletekkel foglalkozó volt vezetője szerint Vlagyimir Putyin kezd meggyőződni arról, igaza volt, amikor úgy gondolta, hogy Amerika „meginog” és leáll Ukrajna segélyezésével. A volt illetékes erről a CNN-nek beszélt. Hall szerint Putyin belső köreiben korábban voltak kétkedők és ő azt mondta nekik,

„figyeljetek, ha elég sokáig kitartunk, a Nyugat és Amerika elveszíti a fókuszt. Meginognak. Leállnak Ukrajna segélyezésével. Legyetek türelmesek!”.

Két évvel később azt lehet mondani, hogy a türelem meghozza a gyümölcsét. „Most megint a Nyugattól függnek a dolgok, meg kell mutatnia, hogy nincs igaza” – fejtegette a volt CIA-illetékes.