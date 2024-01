Tucatnyi zöld, John Deere traktor és kombájn torlaszolta el Párizs közelében az A4-s autópálya mind a hat sávját, az európai Disneyland-vidámpark közelében. A gazdák hatalmas szénabálákat tettek az útra, miközben a háttérben elakadt kamionok tömegét lehetett látni. A tiltakozók közt feltűnt egy négylábú, Bouchon, a birka is.

Ez csak az egyik helyszín volt, mert ahogy ígérték, „ostromgyűrűbe fogták Párizst”. A gazdák dühösek, mivel visszaestek a bevételeik, miközben egyre inkább fenyegetve érzik magukat a környezetvédelmi rendelkezések, a növekvő papírmunka és külföldi importtermékek miatt.

??? French Protests Taxi drivers show up in support for the Farmers - people from all professions are now uniting against Climate Communism Once/if you witness the police supporting these protests it’s game over for the Tyrannical French Government pic.twitter.com/dEO4OpHQrL

A mozgalom radikálisabb szárnya azzal fenyegetőzött, hogy „kiéhezteti Párizst”, ami viszont kiváltotta a fő gazdaszervezet bírálatát. „Nem éheztetni akarjuk a francia népet, hanem táplálni. Szóltunk nekik, hogy rossz ötlet Rungisba menni” – mondta Arnaud Rousseau, az FNSEA vezetője annak nyomán, hogy a radikálisabb gazdák blokád alá akarják vonni Európa legnagyobb szabadtéri élelmiszerpiacát.

A „Párizs gyomrának” is nevezett piacon naponta 8 tonna élelmiszer cserél gazdát, ami 12 millió embert lát el. A gazdák 90 traktorral indultak útnak, hogy eltorlaszolják, bár jelezték nekik: ezt már a hatóságok nem fogják eltűrni. Annak ellenére, hogy páncélozott katonai járműveket is útnak indítottak, Gérald Darmanin belügyminiszter azt mondta: utasította a biztonsági erőket, hogy tanúsítsanak önmérsékletet.

Breaking News: Macron under pressure and blockade of Paris intensifies



Macron has deployed armoured vehicles to stop the farmers from blocking roads. The police officers are reported to be sympathetic to the farmers and understand how disloyal Macron is to the French people.… pic.twitter.com/MjuKCqmz9o