Dél-Amerikai utazó banda rabolhatta ki meccs közben Grealish házát

Bár az ünnepi szezonban – legalábbis a tévében – a betörők reszketnek, de a valóságban a felhőtlen szórakozás helyett az egyik Premier League-sztár szerettei éltek át borzalmakat, amikor lecsaptak a bűnözők.

A rablók 1 millió font értékben vittek el ékszereket és más tárgyakat Jack Grealish, a Manchester City játékosának otthonából, miközben ő is hozzájárult ahhoz, hogy a kapott gól után a csapata 3-1-re fordítson egy meccset.

Is this the moment Jack Grealish is told of his family's terror at £1m jewellery break-in raid at his mansion? Assistant is seen running on to pitch to speak to star, after group including girlfriend Sasha Attwood hit a panic button https://t.co/qeqebRKBft pic.twitter.com/F1HGvwLpNb — Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2023

Szakértők most arról spekulálnak, hogy egy dél-amerikai „turista” rablóbanda csaphatott le a 29 éves sztár chesire-i luxusotthonára.

Szerintük a bűnözők Brazíliából, Mexikóból, Chiléből vagy Peruból származhatnak és kifejezetten erre az akcióra érkezhettek Nagy-Britanniába, és már távozhattak is, teszik hozzá.

A Daily Mail szerint

évente 500, a régióból származó betörő utazik az Egyesült Királyságba és csap le a gazdag dél-angliai otthonokra.

A bűnszövetkezetek „brit kirendeltségei” autókkal, telefonokkal, valamint útmutatókkal látják el őket például az áldozatok által használt biztonsági rendszerekről. Az akció előtt – online – alaposan megvizsgálják az ingatlan elhelyezkedését és ablakait.

Kedvencük az első emelet

A dél-amerikai bandák egyik jellemző munkamódszere, hogy az első emeleten hatolnak be és ezzel megkerülik a földszinten telepített riasztókat. A legtöbb tag elmenekül, de ha elfogják őket, akkor a parancsuk szerint nem adnak ki részleteket a kihallgatás során a rendőröknek, viszont a vádemelés után gyorsan bűnösnek vallják magukat, hogy ezzel védjék a szervezetet.

| BREAKING: Jack Grealish’s mansion was robbed, with thieves stealing £1m worth of watches and jewellery.



The burglars stole when Manchester City were playing live on TV and all his family had gathered downstairs to cheer him on. The family is deeply shaken.



[@SunSport]. pic.twitter.com/AcsKhJ1y1y — ALPINE GOAL (@Alpinegoal) December 30, 2023

A Mail szerint az FBI és az Interpol is speciális csapatokkal próbálja felszámolni ezeket a bűnözői csoportokat. A potenciális dél-amerikai szálról Peter Bleksley, a Scotland Yard egyik volt nyomozója beszélt a lapnak, aki szerint rájuk jellemző a módszer.

Az egyik ilyen rablást két nő hajtotta végre, akik a Cheshire grófság egyik gazdag otthonát vették célba. A chilei Francisca Santana – aki állítása szerint III. Károly megkoronázására érkezett a szigetországba – és a háromgyermekes anya, Rosa-Dotes Perez viszonylag szerény, 15 ezer font értékű zsákmánnyal távozott, mielőtt elfogták volna őket. Egy másik betörés után két chilei testvért, Hector és Victor Parades-Munozt és társukat, Sergio Castrót fogták el a rendőrök. A trió szintén turistavízummal érkezett Angliába.

Francisca Santana és Rosa Dotes-Perez, két nagy-britanniai betörések nyomán letartóztatott chilei állampolgár. A két nő ama dél-amerikai „turista betörők” közé tartozik, akik kifejezetten azért utaznak Nagy-Britanniába, hogy ott gazdag otthonokat fosszanak ki. 2023. június 1-én egy cheshire-i luxusotthonba betörve megrongálták a biztonsági kamerákat, drága táskákat és ékszert vettek magukhoz. Akkor buktak le, amikor egy rendőrautó rendszere felismerte, hogy hamis rendszámot tettek a bérelt autójukra, amivel a liverpooli reptérre tartottak.

A dél-amerikai betörőket egy állítólagos dél-londoni gengszterfőnök, „Mr. Big” segíti. Az egyik, már távozni készülő rablót 350 ezer font értékű ékszerrel a táskájában kapcsolták le a Heathrow reptéren. A rendőrök szerint a banditák aktívan figyelik áldozataik közösségi médiáját, amivel azok „önkéntelenül alaprajzokkal szolgálnak nekik”.

Mi történt Grealish otthonában?

Miközben a City látványosan összeszedte magát a második félidőben, Grealish-t a meccs lefújása után röviddel informálták arról, hogy mi történt a több mint 5,5 millió fontot érő új otthonában.

Az állítólagos pillanatról felvétel is készült, bár azt nem lehet bizonyítani, hogy tényleg ekkor hallott a labdarúgó a történtekről. Mindenesetre a képeken azt látni, hogy a földre nézve, elmélyedve hallgatja Manel Estiarte-t, a Citynek a játékosok jólétével és a protokollal foglalkozó főnökét. Ezek után gyorsan az öltözőkbe vezető alagút felé vette az irányt.

Grealishék új otthonában a menyasszonya, Sasha Attwood, a játékos szülei, a nagymamája és testvérei nézték a meccset, amikor a kutyáik vad ugatására reagálva megnyomták a pánikgombot.

Annak ellenére, hogy a birtokot biztonsági intézkedésekkel és kerítéssel védik, a rablók bejutottak és 1 millió font értékű ékszert és órákat vittek el.

A rendőrök este 10-kor érkeztek ki és a levegőben megjelent egy rendőrségi helikopter is.

Grealish „rettegő” családtagjai attól tartottak, hogy „túszejtés vagy még rosszabb történhet”

– mondta a Sun című bulvárlap egyik forrása.

„Senki sem sérült meg, de kitört a pánik... egy hatalmas ingatlanról van szó, így érthető, hogy először senki sem hallott semmit. És ez volt az első alkalom, hogy a család látogatóba érkezett, így nem ismerték a terepet. De amikor a kutyák szinte megőrültek és hallották, ahogy emberek járnak a házban, megnyomták a riasztót” – tudósítottak.

Ennek nyomán érkezetek ki a helikopteres erősítést is kapó rendőrkocsik.

Szeretik a futballcsillagokat a rablók Grealish nincs egyedül a kirabolt Premier League-sztárok között. Nem sokkal karácsony előtt Kurt Zouma, a West Ham kapitányának otthona volt a betörők célpontja.



2022-ben pedig a Chelsea-ben játszó Raheem Sterling, a volt Arsenal- és Liverpool-sztár Alex Oxlade-Chamberlain, az épp egy Manchester United-meccsen játszó Paul Pogba és korábbi csapattársa Victor Lindelof otthonába törtek be.



Utóbbi indidens során a játékos felesége és gyerekei a fürdőszobába zárkóztak, miközben kifosztották őket.



Oxley-Chamberlain is otthon volt épp, a Little Mix lányzenekar egyik tagjaként ismert menyasszonyával, Perrie Edwards-zal és ebben az esetben is az emeleten hatoltak be a rablók.



2021. decemberében a City-játékos Joao Cancelo zúzódásokat szenvedett, miután szembeszállt a családját fenyegető négy támadóval.

Guardiola figyelmeztet

A Grealish-otthon kifosztása után Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere arra szólította fel a játékosait, hogy ne hivalkodjanak az életükkel a közösségi médiában.

Pep Guardiola tells Man City players to limit their social media use to reduce the threat of attack on their homes - after burglars 'terrify Jack Grealish's family and escape his mansion with £1MILLION in jewellery' https://t.co/vQre84rfBb pic.twitter.com/fvCryqQmz0 — Daily Mail Online (@MailOnline) December 30, 2023

„Ma határozottan óvatosnak kell lennetek... kevés dolgot publikáljatok a közösségi médiában. Minél kevesebbet tudnak arról, mit csináltok, annál jobb. Várnak rátok. Várják, hogy megtudják, hol jártok. Sajnos ez megesett Joaóval és az ijesztő volt, mert a családjára támadtak. Az ékszer, a pénz, bármi, persze, nehéz dolog, de a család... ezt nehéz feldolgozni Jacknek, ahogy Joaónak is nehéz volt” – fogalmazott.

„Nagy különbség van az osztályok között. Van, akinek sok pénze van, és vannak emberek, akik küszködnek. Ha van egy jó középosztály, akkor az emberek nem csinálnak ilyet (mint a rablás). Ma ez világszerte megtörténik” – fejtegette a katalán tréner.

A Telegraph idézte Alex Bomberg őrzés-védelem-szakértőt, az Intelligent Protection International elnökét, aki szerint a sztársportolók többet tehetnének a biztonságukért, például a kíváncsi szemektől elzárva tarthatnák a vagyonukat és fokozhatnák otthonaik védelmét.

Közben Guardiola megengedte Grealish-nek, hogy kihagyja a következő edzést és a családjával maradjon, és ekkor még a következő mérkőzésen való részvétele is kérdéses volt.