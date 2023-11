A gázai háború Nagy-Britanniában is egyre erősebb hullámokat vet

A hivatalos hírek 300 ezer felvonulót említenek, egy közel-keleti portál egymillió tüntetőt. Tény: Izrael és a Hamász háborúja többezer kilométerrel távolabb, London utcáin vet hullámokat.

A britek egyik legfontosabb ünnepén, a háborúkban elesettek emléknapjához időzített tiltakozás azt példázta, hogyan hatja át a tribalizmus a brit közéletet. Az ilyenkor viselt pipacs-kokárda árusok egy része elbújt, mert Gáza-párti tüntetők vegzálták őket.

A rendőrök nacionalista, Szent-György keresztes angol zászlót lengető tüntetőkkel és futballhuligánokkal csaptak össze – akik a háborús hősök emlékművének védelmében mentek az utcákra. Félretéve az antiszemitizmust, mert

A másik oldalon a baloldal és a szélsőbaloldal – például az ellenzéki Munkáspárt volt vezetője, Jeremy Corbyn azzal intézte el, hogy a nemzeti emléknapon egy idegen konfliktus miatt tüntettek, hogy megjegyezte: „azt mondták nekünk, ne meneteljünk az Emlékezet hétvégéjén. Én pedig azt mondom, hogy azok emlékére vonulunk, akik bármely háborúban vagy konfliktusban haltak meg”.

A tömeg mérsékeltebb része „azonnali tűzszünetet” követelt – a Hamász-terrorra válaszoló és többezer palesztin életet kioltó izraeli offenzíva leállításáért. Mások „Szabad Palesztinát” skandáltak – ami elég ködös ahhoz, hogy maszkírozza azok vágyát, akik a zsidó állam eltörlését és egy „a folyótól a tengerig” terjedő Palesztina létrehozását követelik.

A tiltakozáshoz csatlakozott az utakat blokkoló és műalkotásokat rongáló klíma-csoport, az Extinction Rebellion, amely többszáz gyerekcipőt tett ki – a halott gázai gyerekekre emlékezve. De fotókon látni azt is, hogy közel-keleti kinézetű gyerekek vonultak a „vér a szabadság ára” felirattal, csak a szemüket nem fedő, kendővel fedett és vélhetően dzsihádista homlokpántot viselő fiatalok mellett.

Továbbá, egy fehér, vélhetően brit nő, aki „egyetlen brit politikus sem lehet Izrael barátja” táblával a kezében.

