Elektromos autós rivalizálás: Kína válaszul rátaposott a gázra

Kína a tavalyi évhez képest 14 százalékkal, 240 000 tonnára emeli a ritkaföldfémek 2023-ra vonatkozó termelési kvótáját, amivel az ország további lökést akar adni az elektromos járműiparnak – értesült a Nikkei Asia portál.

Az Egyesült Államokkal szembeni fokozott feszültségek közepette azonban az ország nyilvánvalóan a kínálat korlátozására törekedve – és azért, hogy érezhető legyen kulcsszerepe – nem emelte meg a kvótákat néhány olyan elem esetében, amelyek tekintetében a világ nagymértékben Kínára támaszkodik.

Ezek közé tartozik a diszprózium, amelyet az elektromos autók motorjainak mágneseiben használnak.

China’s production of rare earths has doubled from 105,000 tonnes to 210,000 tonnes in 2022 — and the rest of the world has a long way to go to catch up https://t.co/R4FGdG3O01 pic.twitter.com/RtXwJJqxK8 — Financial Times (@FT) September 20, 2023

A kínai Ipari és Információs Technológiai Minisztérium és a Természeti Erőforrások Minisztériuma közösen jelentette be a termelés kiigazítását az év második felére.

Peking nagy ütőkártyája

A mostani kvótabővítés azt jelenti, hogy az ország ritkaföldfém-termelése 2018 óta minden évben folyamatos növekszik.

Kína 2022-ben 7 millió új „zöld autót” gyártott, a legtöbbet a világon. Célja a belföldi értékesítés és az export további növelése, amihez azonban fontos, hogy stabil ellátása legyen a ritkaföldfémekből.

A csúcstechnológiai termékekhez és fegyverekhez nélkülözhetetlennek tartott közepes és nehéz ritkaföldfémek kvótáját közben változatlanul hagyták, közel évi 20 000 tonna maradt. Ezeket az elemeket jelentős mértékben Kína termeli ki, miközben riválisai, az Egyesült Államok és Japán nagyban függnek tőlük.

A kínai-amerikai feszültségek fokozódása közepette Kína számára erős ütőkártyát és alkupozíciót adhat az ilyen elemek kitermelésében játszott vezető szerep – jegyzi meg a Nikkei.

Az Amerikai Földtani Intézet becslései szerint 2022-ben Kína a világ ritkaföldfém-termelésének 70 százalékát adta.

Pekingnek jó hír volt szeptember elején egy mianmari bánya ideiglenes leállása (amelyet egy felügyelő látogatására készítettek elő). A kínai ritkaföldfém-árak ugyanis a kétnapos leállás hírére azonnal a 20 hónapja tapasztalt legmagasabb szinte ugrottak. A diszprózium-oxid kilogrammjának ára például elérte a 356 dollárt.

Lehet-e kínai alapanyag nélkül gyártani?

Kína dominanciájának megtörése már régóta téma az ágazatban, és a Teslának márciusban sikerült lenyomnia a kínai cégek papírjainak árát, amikor közölte, hogy következő generációs autóiban, illetve azok motorjaiban már nem lesznek ritkaföldfémek, hanem úgynevezett „állandó mágnest” alkalmaznak.

Tesla to eliminate rare earths from its next generation electric vehicleshttps://t.co/nsdEifyj3F #RareEarths #EVs — Small Caps (@SmallCapsASX) March 2, 2023

A lépést azonban egyesek vitatják és azt állítják, hogy a minőség szenvedi meg a lépést.

Egy elemzés szerint viszont a ritkaföldfém-mentes kocsik aránya 2034-re 30 százalékos lehet.

Közben egy nyugati-támogatású projekt részekén Vietnam – amely nemrég történelmi egyezményt kötött egykori ellenségével, az Egyesült Államokkal – jövőre saját, masszív ritkaföldfém-bányájának újranyitását tervezi. Ez a projekt is egyike azoknak, amelyek segíthetnek visszavetni Kína dominanciáját. Az Amerikai Földtani Intézet szerint a világon Vietnamnak van a második legnagyobb ritkaföldfém-készlete.