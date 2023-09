Donald Trump "maga döntött arról", hogy nekimegy a 2020-as választási eredményeknek

A voks után Trump nemezise, Joe Biden került az elnöki székbe, az ex-elnök el sem ment a beiktatására, viszont hívei még korábban megrohamozták a Kongresszus épületét. Néhányukat nagyon hosszú börtönbüntetésre ítélték.

Trump az eseményekre úgy emlékezett vissza az NBC „Meet the Press” című elismert műsorának adott hosszú interjúban, hogy nem sokkal az elnökválasztások után számos embertől kapott tanácsot, de

Ezek az erőfeszítései abban csúcsosodtak ki, hogy nemrég vádat emeltek ellene. Valójában már a sokadik perére készülhet fel, de ez úgy tűnik, egyelőre nem zavarja, mert magasan a legnépszerűbb a potenciális republikánus elnökjelöltek körében.

Jack Smith különleges ügyész vádiratának alapvetése az, hogy Trump tudta, hogy a állításai hamisak, mivel közeli tanácsadói megmondták neki, hogy vesztett, de mégis terjesztette azokat és ezt egy – sajátos jogi megfogalmazás szerint – egy bűnszövetkezet tagjaként tette.

Trump azzal magyarázta döntését, hogy „különböző embereket hallgattam meg és amikor mindent összeadtam, arra jutottam, hogy manipulálták a választásokat” - mondta a 2024-ben a republikánus jelöltségre, majd az elnökségre pályázó Trump.

– tette hozzá.

A volt elnök azt mondta, azért nem hallgatott az ügyvédeire, akik azt mondták neki, hogy elvesztette a választást, mert nem tisztelte őket.

„Felveszed őket, soha nem találkoztál ezekkel az emberekkel, kapsz egy ajánlást, kiderül, hogy RINO-k (Republicans in name only, „Nominális Republikánusok”), vagy kiderül, hogy nem olyan jók. Sok esetben nem tiszteltem őket. De másokat tiszteltem. Sokakat tiszteltem, akik azt mondták, hogy a választásokat manipulálták”.

A vereségét követő időszakban Trump felgyűrte az ingujját és több módon is megpróbálta érvényteleníttetni a választási eredményeket. Nyomást gyakorolt Georgia állam vezető hivatalnokára, Brad Raffenspergerre és egy másikra, hogy "számolják újra" a voksokat, és "találjanak" elég szavazatot ahhoz, hogy ő nyerjen.

Trump kampánya megpróbált hamis republikánus-választókat is „becsempészni” hét olyan államban, ahol szoros volt az eredmény.

A kongresszusi alsóház, a képviselőház különbizottsága, amely Trumpnak a 2021. január 6-i lázadást megelőzően tett lépéseit vizsgálta, azzal érvelt, hogy a bizonyítékok azt mutatják, hogy aktívan dolgozott azon, hogy "hamis elektori kollégiumi szavazólapokat továbbítson a kongresszusnak és a nemzeti levéltárnak", annak ellenére, hogy ügyvédei aggódtak, hogy ez törvénytelen lehet.

- áll a bizottság zárójelentésében.

(A bizottság elnöke ugyanakkor demokrata és 9 tagja közül 7 demokrata és csak 2 republikánus. A törvényhozásban a republikánus voksok kétszer is megakadályozták Trump elítélését impeachment-eljárásokban).

A YahooNews/YouGov felmérése szerint az amerikaiak 36 százaléka - és ez a szám magában foglalja a republikánusnak vagy republikánus érzelmű, de magát függetlennek valló szavazók 75 százalékát - úgy gondolja, hogy egy újabb Biden-jelöltség "a legrosszabb dolog lenne, ami Amerikával történhet".

A másik oldalon majdnem ugyanezek a számok: az amerikaiak 34%-a és a demokrata és demokrata párti szavazók 74 százaléka szerint az lenne a legrosszabb dolog, ami Amerikával történhetne, ha Trump újra beülhetne az Ovális irodába.

Video: Az NBC interjút sokan bírálták, mert szerintük Kristen Welker házigazda "eladta a lelkét" és "alákérdezett" Trumpnak.

“Sold her soul.” Boycott of NBC News and flagship show “Meet the Press” builds because of new host Kristen Welker interviewing Trump and giving him a “soapbox”. https://t.co/3Z8cIgWtH5