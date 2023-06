Ha Lukasenkán múlik, lesz dolga a Wagnernek Fehéroroszországban

Fehéroroszország lehet a Wagner zsoldoscsoport új otthona. Aljakszandr Lukasenka elnök – akit Európa utolsó diktátorának is neveztek korábban – véget vetett a spekulációknak kedden, megerősítve, hogy nemcsak a Wagner-főnök magángépe szállt le Minszkben, de Jevgenyij Prigozsin is rajta volt, akit amúgy évtizedek óta személyesen is ismer.

Lukasenka volt az, aki lebeszélte Prigozsint – egy káromkodásokkal tűzdelt félórás telefonhívás idején – hogy megpróbáljon bevonulni Moszkvába. „A félúton eltaposnak, mint egy bogarat” – figyelmeztette. Brit biztonsági források szerint viszont

a déli Rosztovból Moszkvába száguldó Wagner-erőket azért is fordíthatták vissza, mert az orosz titkosszolgálat megfenyegette a Wagner-vezetők családtagjait.

A 24 óra alatt lefújt, de Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kesztyűt dobó Wagner-zendülés után azonnal felmerültek a kérdések: mit fog csinálni Prigozsin és egyáltalán, életben maradhat-e Fehéroroszországban. Putyin ugyanis árulásnak nevezte a zendülést és ismert, hogy szerinte az árulókat keményen meg kell büntetni.

Ha Lukasenkán múlik, akkor a Wagnernek lesz dolga az országában, például megoszthatja Ukrajnában szerzett harci tapasztalatait a fehérorosz hadsereggel. „Pragmatikusak vagyunk. A parancsnokaik harcedzettek, a fronton, rohamosztagokban szolgáltak – segíthetnek nekünk” – magyarázta Viktor Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter. Lukasenka hozzátette: hadseregét a tüzérség elleni és a drónokat alkalmazó harcmodor érdekli.

Közben az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága szerint

Prigozsin Wagner-főnök egy ablaktalan szobában tartózkodik egy minszki szállodában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök – akivel kapcsolatban nyugati média kommentátorok rendre azt írták, hogy mennyire meggyengült a puccskísérlet miatt – igyekezett jelezni, hogy ki a főnök. Azzal párhuzamosan, hogy az FSZB leállította a zendülés ügyében folyó nyomozást, mivel „a résztvevők felhagytak a bűncselekményt célzó tevékenységgel”, Putyin 2500 katona előtt mondott köszönetet, amiért „megakadályozták a polgárháborút” és egyperces csenddel emlékezett meg a Wagner által megölt tucatnyi pilótáról. Az oldalán ott volt az a Szergej Sojgu védelmi miniszter, akit Prigozsin el akart távolíttatni a háborús kudarcok miatt.

Putyin azt is elismerte, hogy a Wagner egymilliárd dollárt kapott az orosz államtól, illetve hogy teljesen az állam finanszírozta. Emellett Prigozsin Concord vendéglátó cége több millió rubeles katonai élelmezési megrendeléseket is kapott. Közben az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy átveszi a félkatonai szervezet nehézfegyverzetét.